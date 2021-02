Cloud Climber a le droit à son Fan Kit !

Tout récemment nous vous parlions de notre découverte de Cloud Climber et voilà que nous y revenons pour une petite mise à niveau. En effet le walking simulator gratuit de Gavin Eisenbeis vient de recevoir un DLC payant sous forme d’un « Fan Pack« .

Pêle-mêle on retrouve : 3 fonds d’écrans en 4K, des profils de personnages pour les auteurs des notes descriptives trouvables dans le jeu mais aussi et surtout un commentaire du développeur ! On se doute que tout cela est de l’ordre de l’ultra niche mais on vous passe le mot tout de même.

Rappelons que Cloud Climber est disponible gratuitement sur PC depuis le 14 janvier, et que son Fan kit est lui achetable au prix de 2,39€ depuis le 16 février.