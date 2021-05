Phantom Abyss, parkour rogue-like estampillé Devolver

Devolver qui semble toujours avoir ce pif incroyable pour dénicher des pépites comme Annapurna, un autre label “indé” de qualité, vient d’annoncer Phantom Abyss développé par Team WIBY, un tout petit studio situé dans le Queensland.

C’est bien beau les présentations nous direz-vous mais de quoi ça cause le jeu ? Et bien Phantom Abyss s’annonce comme un jeu de parkour au format rogue-like, le tout avec une dimension multijoueur asynchrone puisque vous pourrez voir les fantômes d’autres joueurs ayant échoué pour vous guider dans votre propre exploration du temple. Un temple aux couches évidemment multiples, rempli de pièges et autres obstacles mortels. Une petite vibe de film d’aventure luxuriant ou sablonneux vous chatouille les narines ? C’est bien normal.

Petite spécificité rogue like oblige, vous n’aurez qu’une tentative pour réussir un temple. Et s’il s’avère par ailleurs que vous le complétiez, alors cela le scellera pour tous les autres joueurs. On suppose que le jeu enregistre les seeds pour pouvoir mettre en “concurrence” les joueurs. Déjà que du simple parkour on aurait été content mais alors là… Si l’exécution suit et que la variété est bien au rendez-vous, ce n’est pas sûr que vous nous revoyez de sitôt.

La sortie de l’Early Access Steam de Phantom of Paradise est prévue pour juin 2021.

