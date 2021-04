Subnautica Below Zero « mais sur Switch » dès le 14 mai

On ne sait pas si on vous l’a déjà dit, mais ici, on aime Subnautica. Ses plages de sable blanc, son eau turquoise et ses calamars tueurs bien entendu, tout cela nous fait beaucoup d’effet. Et comme toutes les bonnes choses ont une suite, Subnautica Below Zero, le nouveau bébé d’Unknown Worlds toujours prévu pour le 14 mai prochain en version 1.0, s’offre une nouvelle bande-annonce.

Subnautica Below Zero, comme son nom le laisse judicieusement penser, vous proposera du Subnautica, à savoir un monde ouvert marin avec un gros degré d’autonomie laissé au joueur, le tout avec cette fois-ci, des températures un poil plus extrêmes que celles de l’épisode original, paru lui début 2018 on le rappelle. Below Zero, on en sait finalement déjà pas mal de choses, ça fait maintenant plus de 2 ans qu’il est disponible en Early Access donc globalement, ce ne sont ni les surprises ni les grosses informations qui étouffent ce petit trailer précalculé.

Sachez cependant, ce peut-être important, que vous pourrez découvrir Subnautica sur console à partir du 14 mai, comme sur PC, et que des versions physique sont d’ores et déjà précommandables à 29,99€, soit le prix du jeu. Encore mieux, une version Switch embarquant le premier épisode sera également disponible. Donc Subnautica “mais sur Switch” est maintenant une réalité. Notez que cette version switch comprenant les deux épisodes vaut tout de même la bagatelle de 59,99€, on espère donc qu’à ce prix là, le portage sera au niveau, même si bon, chaque denier investi dans une Subnautica reste un denier bien investi.

Subnautica Below Zero sortira le 14 mai 2021 sur Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Mac et bien entendu PC.

