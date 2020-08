By BLUE

Call of Duty : Black Ops Cold War signe un retour aux affaires

Comme les saisons qui nous rappellent que le temps passe, inexorablement, un nouveau Call of Duty vient d’être annoncé sonnant un glas de presque 1 an depuis le dernier Modern Warfare. Le nom du nouveau champion d’Activision ? Call Of Duty : Black Ops Cold War.

Cela faisait quelques jours que les premières informations avaient été lâchées, s’accompagnant de la présente illustration et d’un teaser tout en images d’archives. Activision nous avait alors donné rendez-vous le 26 août pour le “reveal trailer”, le 26 août passé c’est maintenant jusqu’au le 9 septembre qu’il falloir attendre pour découvrir le multijoueur.

Développé conjointement par Raven Software et Treyarch – ainsi que la myriade de sous-traitants habituels -, ce premier “vrai” trailer donne le ton de la nouvelle campagne solo, résolument proche d’un certain Black Ops sorti lui en 2010. Au menu donc la revisite de la guerre froide, le tout avec un casting de têtes connues des fans de la franchise. Un retour aux affaires qui semble motivé après une absence notable de pan solo dans Black Ops 4.

Pour ce qui est de l’habituel mode zombie, bien que sa présence ait été confirmée, nous n’avons pas plus d’informations à son sujet.

Rappelons que Call of Duty : Black Ops Cold War est attendu pour le 13 novembre 2020 sur Playstation 4, Xbox One, Playstation 5, Xbox Series X et PC.