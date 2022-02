Brad Bird, Rebel Wolves… notre récap’ de la semaine

Bonjour à toi lecteur invétéré ! On teste aujourd’hui un nouveau format pour vous proposer un regard global sur quelques actualités qui ont marqué la semaine, dans leur genre et médium respectifs. Résultat, on laisse Charley parler de son côté sur la bande-annonce du Seigneur des Anneaux, mais on reviendra plutôt sur des infos passées inaperçues comme la création de Rebel Wolves, l’expansion du Sheridanverse ou la confirmation de Star Trek 4.

Côté cinéma,

Brad Bird , le réalisateur adulé pour les Indestructibles de Pixar, ou de Mission Impossible Protocole Fantôme, va réaliser un nouveau film d’animation, cette fois pour Skydance Animation : Ray Gunn .

, le réalisateur adulé pour les Indestructibles de Pixar, ou de Mission Impossible Protocole Fantôme, va réaliser un nouveau film d’animation, cette fois pour Skydance Animation : . Nous sommes tristesse, notre très cher Jean-Claude Van Damme annonce malheureusement prendre sa retraite. Cependant, il prévoit un dernier film, Dieu merci, où il affronterait tous ses anciens adversaires. Ça va pas éplucher les brocolis, on vous le dit !

©Universal Pictures

Côté séries,

Taylor Sheridan continue de développer le propos autour de la famille de John Dutton (Kevin Costner) de Yellowstone puisqu’après 1883 Paramount va produire 1932 .

. 14 ans après la fin de la mythique série The Wire (Sur écoute chez nous), voilà que le nouveau show policier de David Simon, We Own This City montre ses premières images pour une diffusion le 26 avril prochain.

©HBO

©HBO

©HBO

Côté musique,

Au Super Bowl , malgré un show dingo, les rappeurs Eminem, Dr Dre ou Snoop Dogg ont délibérément ignoré les demandes insistantes de la NFL, pour bien conserver leur street cred’. Mais finalement, on nous dit dans l’oreillette que cette polémique serait (en partie) fausse. Ah les américains… toujours too much.

, malgré un show dingo, les rappeurs Eminem, Dr Dre ou Snoop Dogg ont délibérément ignoré les demandes insistantes de la NFL, pour bien conserver leur street cred’. Mais finalement, on nous dit dans l’oreillette que cette polémique serait (en partie) fausse. Ah les américains… toujours too much. Un peu actu ciné, mais surtout actu musique, John Williams revient pour composer la musique de la série Obi-Wan Kenobi ! En espérant que le score du maestro soit mémorable, please !

Côtés jeux vidéo,

Des petits gars de Pologne venant de studios à l’origine de The Witcher ou de Cyberpunk 2077 viennent de créer un nouveau label, Rebel Wolves , qui verra son prochain RPG entièrement développé sous Unreal Engine 5.

, qui verra son prochain RPG entièrement développé sous Unreal Engine 5. Lancé le 11 février, Lost Ark, un MMORPG développé par Amazon Games, vient de balayer la concurrence en devenant le deuxième jeu le plus joué de tous les temps sur Steam en atteignant 1,325 millions de joueurs simultanés.

©Amazon Games

Côté théâtre,

Le grand comédien de théâtre et de cinéma André Wilms – notamment connu pour son rôle dans La vie est un long fleuve tranquille – est décédé à l’âge de 74 ans.

– notamment connu pour son rôle dans La vie est un long fleuve tranquille – est décédé à l’âge de 74 ans. Sinon, à La pépinière, dans le 02ème arrondissement de Paris, des comédiens ont joué leur pièce, Intra Muros d’Alexis Michalik, éclairés par les lampes des smartphones du public suite à une coupure de courant généralisée dans le quartier.

©Gaumont

Côté lecture,

Une étude du groupe GFK révèle une augmentation de 60% des ventes de BD en 2021, une vente sur deux étant un manga.

Le manuscrit original du Petit Prince, conservé à la Morgan Library & Museum à New York, est pour la première fois exposé en France au Musée des Arts Décoratifs, à Paris.