La série de Zack Snyder Twilight of the Gods dévoile son casting

La nouvelle série d’animation de Zack Snyder, intitulée Twilight of the Gods, dévoile son incroyable casting vocal.

Tout juste sorti de sa Snyder Cut et d’Army of the dead, le réalisateur ne chôme pas puisqu’il n’arrête pas d’évoquer et d’enchaîner les nouveaux projets. A l’image de ce nouveau show d’animation, un genre auquel il n’aura pas mis les pieds depuis son long métrage Le Royaume de Ga’hoole, qu’il s’apprête à produire et écrire une nouvelle fois pour Netflix ! Dirigée par Jay Oliva, réalisateur de nombreux animés Dc, la série s’inspira pleinement de la mythologie nordique et mettra en scène de nombreuse figures mythiques, soutenues par un casting all star.

Meet the cast of Zack Snyder's upcoming Norse mythology-inspired series, Twilight of the Gods. #GeekedWeek pic.twitter.com/CU9lA1JGXX — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 10, 2021

Sylvia Hoeks jouera Sigrid, Stuart Martin interprêtera Leif, Pilou Asbæk sera le fameux dieu du tonnerre Thor tandis que John Noble prêtera sa voix à son père Odin. Paterson Joseph complète la famille en jouant Loki pendant que Rahul Kohli doublera Egill. Kristofer Hivju sera Andvari tandis que le charismatique Peter Stormare jouera Ulfr. Pour finir, Jamie Chung prêtera sa voix à Hel, Lauren Cohen en fera autant pour Inge et Corey Stoll complète le casting dans le rôle de Hrafnkel.

Snyder continue donc sa déconstruction des figures mythologiques, que ce soit celles du passé avec 300 ou celles du présent avec Batman v Superman, Justice League et Watchmen. On reste très curieux de voir le résultat.

La série de Zack Snyder Twilight of the Gods destinée à Netflix n’a pour le moment aucune date de production.

(Visited 86 times, 86 visits today)