Spencer Confidential s’offre une bande-annonce musclée

By Axel PC

Après 22 Miles, Peter Berg refait équipe avec Mark Wahlberg pour casser des clavicules, en s’attaquant cette fois à la corruption dans le police de Boston avec Spencer Confidential.

Loin du biopic de Traque à Boston ou de Deepwater, le réalisateur nerveux revient à la fiction en adaptant le roman Wonderland de Ace Atkins. Wahlberg y joue un flic trahi par tous ses collègues après avoir tenté de mettre fin à un complot impliquant un meurtre et des politiciens intouchables. Emprisonné, énervé, Spencer va finir par tout tenter pour laver Boston de ces raclures et ce en jouant des poings et des flingues.

Aux côtés de Winston Duke (M’Baku dans Black Panther) ou Alan Arkin (Braquage à l’ancienne), Wahlberg va faire pleuvoir les bourpifs. Une production Netflix par les mecs derrière Fast & Furious, pas de doute, ça risque de faire mal.

Spencer Confidential sera sur Netflix dès le 6 mars prochain.