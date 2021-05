Sortie Blu-ray, DVD & VOD – Une affaire de détails : we live in a society

Sortie directement en VOD chez nous, Une Affaire de détails, The Little Things en version originale, est un thriller référencé, une sympathique réussite.

Un ancien flic traumatisé et un nouvel inspecteur plein d’entrain collaborent pour arrêter un tueur en série. Faute de diffusion au cinéma, Warner préfère réduire l’exposition en salles américaines à son minimum pour privilégier une sortie sur HBO Max et nous propose de découvrir chez nous, en VOD, Une Affaire de détails, un thriller à la Seven bien ficelé.

©Warner

Ecrit, réalisé et produit par John Lee Hancock, pas le super-héros joué par Will Smith mais le réalisateur du Fondateur ou de The Highwaymen mais également scénariste d’Un monde parfait de Eastwood par exemple, Une Affaire de détails est donc un film indépendant d’un bonhomme qui a déjà bien roulé sa bosse à Hollywood. Fort d’un cinéma de genre (en général) pertinent, on attendait de ce nouveau long-métrage d’être une ode au policier d’antan, ce qu’il est parfaitement, notamment en arrangeant son climax avec plein d’originalité malgré certaines incohérences narratives en cours de route.

Training Day

De façon assez maline, Hancock ancre son récit dans l’Amérique des années 90. De quoi se libérer du carcan technologique des caméras de surveillances et des smartphones pour plonger dans une étude de personnages crasseux au cœur d’une enquête pure et dure. Les policiers grattent le bitume, étudient les dépositions, comparent leur souvenirs et méthodes respectives pour au final laisser éclater leur différence mais surtout leur amour de leur emploi, cette addiction morbide pour la vérité et leur responsabilité envers les victimes. Des bons flics, traumatisés, qui ne sont « pas des anges » et qui cherchent de façon asymétrique à conclure leur affaire de meurtre.

©Warner

L’ambiance, le décor et le duo d’enquêteur, le vieux routard et le jeune ambitieux, fait forcément penser à Seven. Tant dans le style du vieux polar que dans l’enquête crade et traumatique, à ceci près que l’on reste assez loin d’une série d’assassinats qui finalement ne sert qu’à peindre les personnalités différentes des flics, sans verser dans la morbidité d’un tas de cadavre. De plus, et contrairement au chef-d’œuvre de David Fincher, l’image grise et aseptisée est ici complètement saturée de teintes colorées voire psychédéliques du plus bel effet, parfaitement assorties avec la musique obsédante de Thomas Newman.

En parlant de binôme, il est obligatoire de noter la performance des acteurs, en fait un trio qui s’amuse ici comme jamais. Denzel Washington en flic morose irradie la caméra de son œil fatigué tandis que Rami Malek est un jeune loup hyperactif mais déjà sujet aux traumatismes du job. Enfin, s’il en fait par moment des caisses, Jared Leto garde ici les cheveux longs de son nouveau Joker pour jouer au tueur suspect mais machiavélique, lequel opère une danse avec ses geôliers qui n’est pas sans rappeler Mindhunter et ses rapports privilégiés entre flics et détenus. Du beau monde pour de belles prestations.

©Warner

Pourtant, si on est charmés par une fin inattendue, un constat original sur l’âme humaine et nos démons respectifs, imagés par un montage acéré et des plans par moments oniriques, Une affaire de détails semble ne pas tout le temps aller au bout de ses idées. Une course poursuite souffre de distorsion temporelle quand des incohérences viennent moucheter un final pourtant très surprenant et à l’opposé de ce genre de métrage. Une conclusion un peu hâtive, qui reflète cependant la frustration ressenties par les policiers, pour qui rien ne doit jamais se passer comme escompté. Si fin décevante il y a, elle demeure pertinente en regard du rythme et de l’ambiance lancinante de ce film désabusé.

Une affaire de détails est un thriller pertinent, une plongée noire dans la psyché humaine, sourde et retorse, même si l’écriture souffre parfois de menues incohérences. Mais il n’en demeure pas moins un bel exemple de film de genre réussi qu’on vous recommande chaudement.

Une affaire de détails est disponible en VOD depuis le 5 mai.

(Visited 14 times, 14 visits today)