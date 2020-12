Une Affaire de Détails : Denzel Washington et Rami Malek traquent un tueur dans le trailer

Une Affaire de Détails (« The Little Things » en VO) est le nouveau film de John Lee Hancock (Le Fondateur, The Highwaymen) ! Alors que Warner Bros a décidé de sortir tous ses films de 2021 en VOD via HBO Max (aux USA) en même temps que la sortie salle, nous tenons ici un trailer pour le 1er film Warner de l’an prochain. Une directive controversée (même par les réalisateurs Christopher Nolan ou Denis Villeneuve), qui ne devrait heureusement pas nous priver de ces films dans les salles obscures. Et via cette première bande-annonce prenante, on a bien hâte de voir au cinéma un polar hard-boiled au casting en or pour débuter 2021.

Une Affaire de Détails placent le shériff adjoint Joe Deacon et l’inspecteur Jim Baxter aux prises avec un mystérieux tueur de femmes. Incarnés respectivement par l’immense Denzel Washington (Equalizer, Training Day) et l’excellent Rami Malek (Mr Robot, Bohemian Rhapsody), ces deux flics aux méthodes opposées vont très vite entrer en contact avec un suspect énigmatique, joué par Jared Leto (Dallas Buyers Club, Blade Runner 2049). Cette enquête fera néanmoins resurgir chez Deacon un sombre secret enfoui dans son passé…

Un pitch accrocheur pour un film qui s’annonce très noir : proche de Se7en pour notre plus grand plaisir, le projet est en gestation depuis bientôt 30 ans ! En effet, John Lee Hancock a notamment débuté en tant que scénariste pour Clint Eastwood, avec Un Monde Parfait en 1993. Le script d’Une Affaire de Détails est écrit la même année, dans l’optique d’être mis en scène par Steven Spielberg. Ce dernier se désistera pour tourner Hook, du fait de la nature extrêmement sombre de l’histoire (le bougre venait de sortir de La Liste de Schindler, on peut le comprendre).

Hancock aura su se frayer un beau bout de chemin ensuite en tant que réalisateur, avec notamment The Blind Side et Dans l’Ombre de Mary. L’explosion viendra surtout avec Le Fondateur en 2016. Là où ses talents de scénariste n’ont jamais été discutés, on sentait la mise en scène parfois plus en retrait. Avec ce premier trailer d’Une Affaire de Détails, on semble être un cran au-dessus de ses précédentes réalisations, avec de beaux panoramas de la Californie plus rurale. Et avec un tel trio d’acteurs Oscarisés, on tient très clairement une première grosse attente de 2021.

Une Affaire de Détails sortira en salle le 27 janvier 2021