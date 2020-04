By Emeric Bispo

One Punch Man aura droit à un film live par les scénaristes de Venom

Selon Variety, les scénaristes Jeff Pinkner et Scott Rosenberg plancheraient sur une adaptation live One Punch Man.

Est-ce que les scénaristes de Venom se préparent à un nouveau super-héros ? C’est ce que semble affirmer nos confrères américains, par la mise en chantier pour Sony d’une adaptation live du manga One Punch Man. Nous imaginons effectivement bien l’histoire de Saitama, celle d’un surhumain qui peut vaincre n’importe quel ennemis d’un coup de poing et qui cherche donc un adversaire à sa taille, être porté à l’écran. En effet, le métissage entre les codes détournés des histoires de comics et clichés des mangas japonais, le tout avec une pointe de subversion à un fort potentiel de divertissement.

Mais faut-il encore que le film ne rejoigne pas la longue liste des affreuses adaptations d’oeuvres japonaises massacrées par les américains, aux côtés de Dragon Ball Evolution et Death Note. Et il faut dire que le choix des scénaristes n’est pas forcément pour nous rassurer puisque outre le médiocre Venom, ils ont aussi signé les Jumanji porté par Dwayne Johnson. Ils ne seront cependant pas à leur premier coup d’essai avec l’adaptation d’un manga puisqu’ils sont aussi derrière la série live américaine Cowboy Bebop que prépare Netflix en ce moment. Reste à savoir s’ils seront de taille à relever le défi.

En attendant de voir la version live, une première adaptation de One Punch Man en animée japonais est disponible sur Netflix.