Heels : Arrow et Bjorn en catcheurs dans le trailer de la série

Parce qu’à part la série sur la jeunesse de The Rock, peu de séries parlent du catch, voilà qu’arrive Heels avec Arrow et Bjorn qui se mettent dessus méchamment d’après la bande-annonce.

En vrai, les deux musclés canadiens ne se mettent pas tant sur la tronche que ça puisque Stephen Amell et Alexander Ludwig jouent deux frères, Jack et Ace Spade, qui s’affrontent dans le vieux ring fondé par leur paternel en tentant de vivre selon les traditions familiales. Soient des bons coups de coudes dans les dents, tout en conjuguant vie de famille et devant la foule. Fan devant l’éternel de catch, Amell porte ce projet de séries pour Starz depuis belle lurette et c’est Michael Waldron, scénariste de Dr Strange in the Multiverse of Madness et créateur de la prochaine série Loki, qui développe ce show un peu similaire au film Fighting with my Family de Stephen Merchant. Bref, on a hâte de voir ce projet inhabituel prendre forme !

Heels sera diffusé sur Starz dès le 15 août prochain.

