Phase 4 : teaser et dates pour tous les prochains films du MCU

Si on désespère toujours de voir Black Widow (en vrai qui se souvient encore ?), Marvel met les bouchées doubles en sortant un teaser pour la Phase 4 du MCU.

Bercés par la voix-off de l’Excelsior Stan Lee, la maison des idées nous plonge dans plus de 3 minutes de vidéo où pêle-mêle alternent des images familières de Ant-Man et la Guêpe, de Avengers Endgame ou des Gardiens de la Galaxie. Tout ça pour conduire aux aperçus inédits de Black Widow, de Shang Chi, des Eternals avec Angelina Jolie qui manie l’épée tout en révélant les titres et les dates de sorties de tous les films prévus (comme la suite de Black Panther ou de Captain Marvel) et ce jusqu’au prochain reboot des 4 Fantastiques pour clôturer, on imagine, la phase 4.

Black Widow – 9 juillet 2021

Shang Chi et la Légende des 10 anneaux – 3 septembre 2021

The Eternals – 5 novembre 2021

Spider-Man No Way Home – 17 décembre 2021

Dr Strange and the Multiverse of Madness – 25 mars 2022

Thor Love and Thunder – 6 mai 2022

Black Panther – Wakanda Forever – 8 juillet 2022

The Marvels – 11 novembre 2022

Ant-Man and the Wasp Quantumania – 17 février 2023

Les Gardiens de la Galaxie vol. 3 – 5 mai 2023

Et les 4 Fantastiques… prochainement.

La Phase 4 du MCU s’annonce violente !

(Visited 37 times, 37 visits today)