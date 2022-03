Côté spectacles, les bonnes nouvelles du mois d’avril !

Côté spectacles, vous l’aurez sans doute remarqué : on est souvent contents ! Mais là, on est très très contents parce que le mois d’avril en approche a quelques jolies surprises dans ses valises !

En effet, plusieurs pépites que nous avons dénichées – récemment pour certaines, beaucoup moins pour d’autres – sont prolongées ou à nouveau programmées pour notre plus grand bonheur ! Et pour le vôtre également. Car si vous les aviez manquées, vous n’aurez désormais plus d’excuses. Voici donc quelques spectacles à (re)découvrir sans tarder en ce début de printemps.

Lawrence d’Arabie

Librement inspirée de la vie de Lawrence, cette création intrigante et pleine de rebondissements nous transporte au cœur de la révolte arabe pendant le Première Guerre mondiale.

Ce voyage captivant et immersif dans lequel la musique tient une place importante nous parle d’Histoire, mais aussi d’amitié, de loyauté, de trahison. Un spectacle grandiose qui nous offre de sublimes tableaux et des respirations musicales vibrantes. Du grand et beau théâtre.

Lawrence d’Arabie continue du 03 Mars au 08 Mai 2022 au Théâtre du Gymnase Marie-BELL.

Le titre est provisoire

Un comédien fait découvrir le texte de sa nouvelle pièce à l’un de ses amis qui n’est pas du tout emballé par le projet. Ils tentent de se convaincre mutuellement jusqu’à ce que l’auteure de la pièce débarque, ce qui ne va rien arranger !

Portée par deux comédiens et une comédienne aussi talentueux qu’attachants, cette comédie sentimentale originale aborde avec finesse et humour le thème de la sincérité. Toute vérité est-elle vraiment toujours bonne à dire ? Pas sûr ! Une pièce réjouissante !

Le titre est provisoire revient du 31 mars au 01er mai 2022 au Studio Hébertot.

Les maux bleus

Les deux comédiennes inspirantes de cette pièce abordent avec sensibilité, humour et sans tabou toutes les formes de violences faites aux femmes.

À travers une succession de sketchs et une quinzaine de personnages, elles s’attaquent aux clichés, aux conditionnements, et libèrent la parole des victimes en même temps que celle de toutes les femmes. Un spectacle fort et nécessaire.

Les maux bleux se joue les jeudis 24, 31 mars et 07 avril 2022 à 21h au Théâtre de l’Essaïon.

Guigue & Plo

C’est en 2017 que nous avons découvert ces deux-là, et nous sommes bien heureux de les voir réapparaître sur une scène parisienne avec un tout nouveau spectacle !

Pour être honnêtes ce n’est pas le spectacle que nous vous conseillons dans la mesure où nous ne l’avons pas encore vu, mais leur duo. Car ces deux comédiens plein de talent et à l’énergie débordante nous emmènent dans leur monde à eux, un univers délicieusement burlesque, et font un bien fou.

Guigue & Plo dans Ceci n’est pas une saucisse, se joue du 03 avril au 05 juin 2022 au Théâtre du Marais.

Stories

Nous gardons un souvenir merveilleux de ce spectacle de danse de la RB Dance Company mêlant claquettes et jazz urbain.

Ce show millimétré au rythme exaltant nous plonge dans un univers à la fois rétro et moderne qui nous hypnotise littéralement. Sur une scène qui se transforme en plateau de cinéma, en hall d’hôtel, en casino ou encore en train, les danseurs livrent une performance brillante. À ne surtout pas manquer ! En tout cas, nous, nous y retournerons.

Stories revient du 14 au 30 avril 2022 au Théâtre Le 13ème Art.

12 hommes en colère

12 jurés doivent décider à l’unanimité de la vie ou de la mort d’un jeune homme inculpé de meurtre. Pour 11 d’entre eux, la culpabilité est évidente. Mais le dernier n’est pas de cet avis et ne compte pas se laisser convaincre…

Servie par un casting brillant, ce huis-clos psychologique intense et captivant – élu Meilleure pièce de théâtre des Globes de Cristal 2018 – offre une réflexion intéressante et intemporelle sur le fonctionnement de notre justice, mais aussi sur la subjectivité de nos jugements. Un moment de théâtre captivant !

12 hommes en colère est prolongée jusqu’au 12 juin 2022, au Théâtre Hébertot.

Les secrets d’un gainage efficace

5 femmes trentenaires, pleines d’énergie, de vie, d’audace et d’intelligence se réunissent autour d’un projet ambitieux : publier un livre sur l’évolution du rapport des femmes avec leur corps.

Cette pièce engagée, pétillante et joyeuse aborde sans détour, avec humour et conviction les préoccupations féministes. L’énergie de ces cinq fabuleuses comédiennes est communicative et leurs nombreuses interactions avec le public nous impliquent de manière ingénieuse et donne du relief au propos. À découvrir absolument !

Les secrets d’un gainage efficace revient du 29 mars au 08 avril 2022 au Théâtre 13.

Bon printemps théâtral !