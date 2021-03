Zatana : le film a trouvé sa scénariste (et réalisatrice ?)

Alors que la Zack Snyder’s Justice League vient de prendre d’assaut nos téléviseurs, l’écurie DC Comics embraye avec une nouvelle membre de ses justiciers, cette fois la fameuse magicienne Zatana, qui aurait déjà trouvé sa scénariste.

Créée par Gardner Fox et Murphy Anderson, cette membre ultra puissante de la Justice League est un peu l’équivalent féminin de Dr Strange, en charge de la protection terrestre contre les menaces magiques. En plus de souvent faire équipe avec Batman, avec qui elle a une courte histoire, c’est surtout Constantine qui s’amourache de la belle dans la Justice League Dark. Si rien n’est ne confirme qu’elle fera partie de la série de HBO Max avec l’exorciste britannique, c’est au cinéma qu’on devrait la (re)découvrir sous la plume de Emerald Fennell, actrice mais également la scénariste et réalisatrice de l’acclamé Promising Young Woman outre-Atlantique, toujours attendu chez nous, il devrait être projeté le 5 mai si tout va bien. De là à penser que Warner tentera d’offrir le boulot à la jeune réalisatrice en vogue, il n’y a qu’un pas. Maintenant il ne reste plus qu’à espérer voir Ana de Armas enfiler la cape de Zatana.

Zatana n’a pas de date de production.

