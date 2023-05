Tyler Rake 2, Nouvelle école, Chéri, Zelda… notre récap’ de la semaine

Salut à toi, lecteur invétéré ! Les beaux jours arrivent, les premiers barbecues aussi, mais ça ne nous empêche pas de faire le plein d’actu pour autant ! Chris Hemsworth est de retour pour notre plus grand plaisir pour faire la bagarre, CHÉRI aussi mais lui nous fera danser tout l’été et puis on verra à quel point le jeu-vidéo peut avoir du succès, même quand il faut beau, même quand il fait chaud !

Côté cinéma,

Après sa première aventure dans Extraction , Chris Hemsworth revient dans le rôle de Tyler Rake pour un second volet ! Il aura fallu attendre quelques semaines après le teaser pour découvrir la bande annonce entière qui a été partagée par Netflix cette semaine. Pour la faire courte, le monsieur musclé est de retour pour faire la bagarre, et ça promet d’envoyer du lourd. On semble deviner le retour de plans séquences, de grosses chorégraphies et d’une mitrailleuse gatling contre un hélicoptère qui explose, le tout sur un train en mouvement, bref… Du classique me direz-vous. On se donne rendez-vous le 16 juin pour découvrir tout ça. En attendant, le premier volet est toujours disponible sur Netflix !

Côté séries,

La compétition rap de Netflix est de retour avec la saison 2 de Nouvelle École depuis le 17 mai. Shay, Niska et SCH s’unissent à nouveau dans le but de trouver la crème de la crème du rap français. Des artistes d’ici et d’ailleurs vont devoir se surpasser afin d’accéder à la première place et remporter les 1000 000€ à la clé .

Côté musique,

Après Pour te toucher en 2022, CHÉRI est de retour avec son second EP en 2023, CHERIPOP , disponible depuis le 19 mai . Comme pour son premier projet, on retrouve une poésie pop (voire hyperpop), parfois rapée. L’album comporte quleques duos, avec Joanna, Lord Esperanza ou encore Kalika.

Côté jeux vidéo,

L’univers du jeu vidéo a connu quelques tentatives d’adaptations qui se sont très souvent révélées être de véritables échecs… Cela a été le cas de Slenderman en 2018 par exemple. Dans la même lignée et venu de la même époque, on a découvert le teaser de l’adaptation de Five Nights At Freddy’s cette semaine, réalisé par Emma Tammi. Le film met en scène Josh Hutcherson dans le rôle du veilleur de nuit d’une pizzeria un peu spéciale… Le film sort le 22 novembre 2023 en salle.

Côté littérature,

Juan Branco a annoncé il y a quelques semaines l’arrivée de son nouvel ouvrage, intitulé sobrement Hanouna . Publié par Au diable Vauvert, la quatrième de couverture annonce la couleur : « Qu’est-ce que Cyril Hanouna ? Rien. Nada. Keutchi. C’est, au préalable, le point de vue qu’il nous convient d’adopter. Un pion dans un système qu’il serait inutile de, seul, faire tomber, et qui va justifier que nous nous comportions avec précaution à son égard, sans le dévaster ». L’œuvre semble déjà avoir trouvé son public, puisque Booba a partagé sur Twitter une capture d’écran qui montre le livre en Top 1 meilleure vente sur Amazon. Hanouna sortira le 26 mai .

Côté spectacles,