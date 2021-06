The Suicide Squad : un dernier trailer déjanté

On l’attendait plus tard, il est finalement dévoilé plus tôt que prévu, le nouveau trailer de The Suicide Squad est là et il envoie sérieusement du bois !

C’est même Jay Courtney qui a le plaisir de nous présenter donc ces nouvelles images, beaucoup plus narratives que l’aperçu bordélique d’il y a quelques mois. Ici, la focalisation est donc placée sur Bloodsport, le personnage joué par Idris Elba, emprisonné pour avoir tiré sur Superman avec des balles de Kryptonite. Un sacré méchant auquel on promet de faire disparaitre sa fille s’il ne se plie pas à la volonté de ARGUS et de Viola Davis. Forcément, on trouve là des références directes au premier film réalisé par David Ayer, sauf que là où James Gunn s’impose, c’est en brossant un portrait allumé d’une bande de méchants plus allumés les uns que les autres et qui iront donc botter les fesses d’une étoile de mer extraterrestre géante et télépathe, Staro, pas le Pokémon. Tout un programme quand on sait que c’est d’ordinaire la Justice League qui s’attaque à ce super-vilain, mais nul doute que la folie de nos anti-héros leur servira de va-tout. Mais à quoi peut-on bien s’attendre avec une équipe constituée d’une fouine, de Polka-Dot Man (qui nous montre enfin ce qu’il sait faire) ou encore de l’excellent King Shark doublé par Stallone… En tout cas, nous voilà bien chaud pour cet été !

The Suicide Squad devrait sortir le 28 juillet sur nos écrans et le 6 août sur HBO Max.