The Knick : la série va revenir avec un nouveau réalisateur !

Alléluia ! Le drame historico-médical The Knick aura droit à une saison 3 ! En effet via The Playlist, nous apprenons que cette superbe série injustement annulée au bout de 2 saisons en 2017 devrait revenir via un tout nouveau point de vue. Série créée par Steven Soderbergh (Ocean’s Eleven, Unsane, Logan Lucky), The Knick nous présentait le quotidien de l’Hôpital Knickerbocler à New York, au début du XXe siècle. Une époque où la médecine s’apprêtait à connaître un réel et profond tournant, via l’avancée de la chirurgie et la découverte des antibiotiques.

Au casting donc, nous retrouvions en tête Clive Owen (Les Fils de l’Homme) et Andre Holland (The Eddy), incarnant respectivement les Dr John Thackery et Algernon Edwards. Tandis que l’un devait se battre contre ses addictions à la cocaïne et l’opium, l’autre devait faire face au racisme ambiant étant donné qu’il était le seul chirurgien afro-américain. Une série en avance sur son temps et unanimement acclamée : incontestablement une des œuvres télévisuelles les plus remarquables de la dernières décennie.

Si à l’époque Soderbergh avait bien évoqué un passage de relais tout en restant producteur exécutif, c’est aujourd’hui chose faite. L’excellent réalisateur Barry Jenkins (Moonlight, Si Beale Street pouvait parler) devrait être showrunner, et mettre en scène cette 3e saison centrée justement sur le Dr Algernon Edwards. Une perspective excitante donc, et qui coïnciderait parfaitement avec la filmo du monsieur, explorant notamment les préjugés raciaux.

Il faudra néanmoins s’armer de patience, le projet est toujours au stade d’écriture, et les scénaristes originaux Jack Amiel et Mark Bergler sont de la partie. Le pilote serait déjà écrit, et Soderbergh le qualifie même de « génial » ! En attendant, il est donc temps de rattraper son retard, ou tout simplement de redécouvrir The Knick ! La hype est évidemment bien présente !

The Knick est disponible en DVD/Blu-ray et sur OCS