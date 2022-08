Test Partie 1 - Monster Hunter Rise : Sunbreak, quand le soleil brille...

Monster Hunter Rise revient en force avec un DLC nommé Sunbreak, apportant du contenu fort appréciable. Celui-ci vaut-il le coup ?

Disponible depuis le 17 septembre 2020, Monster Hunter Rise a su nous satisfaire malgré son manque de contenu et de prises de risques. Il faut savoir que la licence a élargi son public grâce à Monster Hunter World, un épisode sorti fin 2017 qui a cassé de nombreux codes de la série, tout en apportant un DLC « Iceborne » extrêmement satisfaisant. Sans surprise, le nouvel opus obtient également un DLC qui compte rectifier le tir sur le manque de contenu et rehausser grandement la difficulté du titre. Pari réussi ? Réponses à travers ces différentes parties du test.

Lors de notre test sur Monster Hunter Rise, nous avions mis en avant l’excellente patte artistique utilisée par les développeurs. Il faut dire que le folklore japonais se prête très bien à la série et les panoramas vertigineux sont vraiment bien pensés. Il n’empêche que cet aspect ne semble plus aussi bien marcher qu’en 2020. Après un peu moins de deux ans d’attente, nous espérions voir une amélioration graphique plus percutante, plus surprenante.

Attention, cela n’empêche pas à Monster Hunter Rise : Sunbreak d’être l’un des plus beaux jeux de la Switch. Il comporte de nombreuses qualités comme citées plus haut mais on sort de cette expérience un chouïa déçu du manque d’améliorations. A cela s’ajoute des lags récurrents dans le nouveau hub de l’histoire… Heureusement, ils disparaissent lors des chasses, ce qui est pour le coup rassurant et appréciable.

Ce contenu additionnel apporte de nouvelles cinématiques maîtrisées. En effet, on sent que les développeurs se sont amusés avec le moteur graphique pour proposer des animations réussies. On pourrait presque reprocher au titre de ne pas en proposer plus, tellement la mise en scène se révèle remarquable. Autre point positif : la cinématique d’une rencontre avec une nouvelle espèce de monstres s’avère bien plus satisfaisante visuellement et auditivement parlant.

Concernant la bande sonore du DLC, elle s’avère aussi excellente que la version de base. En effet, les mélodies nous enchantent dès les premières notes et frisent la perfection. Il faut dire que la touche japonaise des musiques se marient très bien avec l’univers qui nous est proposé. Un sans faute de ce côté-là, encore une fois ! Aussi, pour profiter pleinement de cet orgasme auditif, nous te conseillons fortement d’utiliser des écouteurs ou un casque. Frissons garantis !

Qu’en est-il du scénario et de la durée de vie du titre ? Nous y revenons ici.

Monster Hunter Rise : Sunbreak est disponible depuis le 14 juin 2022 sur Nintendo Switch et PC.