Spider-Man : No Way Home devient le 20ème film le plus vu de l’histoire aux U.S.A

Spider-Man : No Way Home était déjà le film de tous les records. L’homme araignée vient d’en battre un de plus, encore plus impressionnant.

Spider-Man : No Way Home aura décidemment été le film de tous les records pour l’alliance Sony et Marvel. Non content d’avoir récolté plus d’un milliard de dollars au box-office international, d’avoir été le sauveur d’une année 2021 très terne en terme de box office, et d’être toujours à l’affiche dans nombre de cinémas 4 mois après sa sortie, le film de John Watts bat aujourd’hui un nouveau record, non moins impressionnant, pile une journée avant sa sortie sur les plateformes de VOD et sur les supports physiques.

Une toile de billets verts

Spider-Man : No Way Home vient en effet d’entrer dans la liste très fermée des 20 films les plus vus de tous les temps aux Etats-Unis, en passant presque officiellement la barre des 804 millions de dollars au box-office américain. Le film de Jon Watts se trouve ainsi coincé entre Star Wars Episode I : La Menace Fantôme et Le Roi Lion, alors qu’Avengers : Endgame occupe quand à lui solidement la seizième place. Un véritable exploit pour l’homme araignée qui dépasse ici toutes ses précédentes aventures sur grand écran, le Spider-Man de Sam Raimi, sorti en 2002, ne cumulant qu’un peu plus de 400 millions de dollars au box-office américain, situé en quarantième place des films les plus vus aux Etats-Unis.

© Sony Pictures

Pour Sony, comme pour Tom Holland c’est donc une succession d’immenses succès : pour l’un, Venom : Let There Be Carnage ayant amassé près de 200 millions de dollars, rien qu’aux Etats-Unis, pour un total de 500 millions au box-office international, pour un budget officiel de 110 millions de dollars. Pour les deux, Uncharted, sorti cette année, fut également une juteuse opération, amassant près de 400 millions de dollars à l’international, affirmant ainsi la côte de l’acteur, taillée pour les paquets de billets verts.

Et pour l’avenir ?

Le succès gargantuesque de Spider-Man : No Way Home et de son multivers atteste donc d’un véritable filon arachnéen que Sony n’est pas prêt de lâcher puisque la firme d’Avi Arad n’en finit plus d’exploiter l’univers des antagonistes du super-héros, qui après deux opus de Venom hyper-rentables, et un Morbius qui sans éclat ne devrait pas tarder à pouvoir rentrer dans ses frais, prépare déjà la sortie de Kraven le chasseur et de Madame Webb, avant une mise en chantier des Sinister Six et une rencontre avec Tom Holland ?

Amy Pascal, productrice chez Sony, a d’ailleurs déjà annoncé une future trilogie portée par l’acteur, toujours en collaboration avec Marvel. Tom Holland ayant déclaré qu’il ne souhaitait pas jouer Spider-Man après ses 30 ans, semble pourtant avoir chez Sony, tout un avenir collé à son costume devant lui. Kevin Feige aurait de son côté déjà déclaré que ses équipes travailleraient déjà sur un Spider-Man 4, pour ne pas susciter le même traumatisme laissé par la conclusion de Far From Home. Comme Sam Raimi, ayant annoncé être prêt à relancer un quatrième opus avec Tobey Maguire et Kirsten Dunst. Entre tous ses projets, et la suite du film d’animation Spider Man : Into the Spider-Verse prévue pour le 12 octobre 2022, préparez-vous donc à revoir Spider-Man à peu près partout, tout le temps, jusqu’à l’overdose ?

Spider-Man : No Way Home sera disponible en VOD, Blu-ray et DVD le 12 avril 2022.