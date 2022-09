Secret Invasion, Werewolf by Night, Loki s2… séance timide pour Marvel au D23

Parce que l’évènement bi-annuel du D23 de Disney permet à Mickey de montrer toutes ses productions en cours, forcément Marvel se taille une belle part du gâteau, même si cette année on trouve les révélations un peu gentillettes, sauf pour Secret Invasion ou Werewolf by Night. On trouve ça pauvre en annonces parce que beaucoup des clips montrés au public étaient des exclus et rien n’est donc disponible sur internet pour vous en dévoiler la teneur. Oui, on ne pense qu’à vous.

Commençons par les prochains films du MCU.

Black Panther Wakanda Forever aurait montré la France s’opposer au monopole du Wakanda de posséder tout le vibranium terrestre, décidément, entre les frenchies qui parlent Canadien ou qui sont méchants, Marvel semble avoir une dent contre nous… ça sortira le 9 novembre prochain.

Ant-Man and the Wasp : Quantumania voit la fille de Scott Lang, Cassie, envoyer toute sa famille, de Michael Douglas à la fraichement retrouvée Michelel Pfeiffer, son papa et sa belle maman (Evangeline Lilly), dans le royaume Quantique à cause d’un bidule fabriqué à la va vite. Sortie le 15 février 2023.

Captain America New World Order aurait terminé son script pour une sortie prévue le 1 er mai 2024.

mai 2024. Les Quatre Fantastiques seront sous la caméra de Matt Shakman (réalisateur de WandaVision) depuis le départ de Jon Watts et sortiront le 6 novembre 2024.

Thunderbolts proposera son film de misfits où les méchants d’un temps pourront briller à leur tour, en mode The Suicide Squad dès le 24 juillet 2024.

Enfin The Marvels a clôturé la partie dédiée aux films du MCU et montrerait les différentes Captain Marvel, soient Iman Vellani, Teyonah Parris et Brie Larson, échanger de place involontairement dans un film cosmique qui sortira le 26 juillet 2023.

Côté séries par contre, la séance se sera montrée plus généreuse.

En effet, le gros de la session repose sur les épaules de Secret Invasion, un thriller d’espionnage où Samuel L. Jackson et Ben Mendelsohn essayeront de savoir jusqu’où se sont implantés les Skrulls. Ah et il y a Olivia Colman ! Sur Disney+ en 2023.

Autre grosse info, le prochain Marvel Special, Werewolf by Night, réalisé par Michael Giacchino, oui oui, le compositeur de talent notamment de The Batman. Un film pour Halloween, horrifique donc, référencé au cinéma d’horreur des années 50 qui promet d’être aussi fun qu’effrayant, ça, ça nous hype !

Ironheart aurait montré un teaser où une jeune fille serait capable d’inventer et de construire des trucs hightech comme les armures d’Iron Man, pour une diffusion courant 2023.

La saison 2 de Loki, toujours en tournage, nous montre l’exacte suite des aventures du Dieu de la Malice, toujours perdu dans les limbes temporels. Ça devrait arriver également en 2023.

Echo présente une nouvelle actionneuse qui casse des bouches en mode Black Widow pour faire suite à la série Hawkeye. Ça débarque durant l’été 2023 sur Disney+

D’ailleurs on retrouvera Vincent D’Onofrio qui sera également à bord de Daredevil Born Again, une sorte de soft reboot de la série de netflix et qui aura le luxe de se développer sur 18 épisodes diffusés en 2024.

Enfin, pour clôturer, Armor Wars (pendant un temps envisagé comme un film) vient d’être annoncée comme série adaptant les comics éponymes, pour une diffusion probablement en 2024.

Oui, voilà en gros le tour d’horizon du panel Marvel au D23, duquel on ne retiendra que les teasers de Secret Invasion et de Werewolf by Night.