Arthur et les Minimoys, Les 4 fantastiques, Lady Gaga… Notre recap de la semaine…

Côté ciné,

Le réalisateur Jon Watts, déjà derrière la trilogie des Spider-Man de Tom Holland, se retire de la réalisation des 4 Fantastiques ! Alors qu’il avait été annoncé à l’hiver 2020, le metteur en scène et le studio n’ont rien dévoilé quant aux raisons de ce départ. Mais Watts commente être “éternellement reconnaissant d’avoir fait partie du MCU” et d’avoir “hâte de voir l’incroyable vision des 4 Fantastiques se concrétiser” tandis que le producteur Kevin Feige partage avec une certaine déception être “impatient de poursuivre notre collaboration” et “confiants à l’idée de travailler à nouveau ensemble à l’avenir” ; les portes ne sont donc pas fermées. Une nouvelle qui de notre côté nous réjouit quant à la mise en scène pour le moins oubliable des Spider-Man de Watts. On espère un remplaçant digne de ce nom !

Luc Besson a surpris son monde en révélant par surprise un teaser d’une pseudo suite à Arthur et les minimoys (on vous en parlait ici) à la sauce… Horreur ! Écrit et produit Besson lui-même, ce Arthur, Malédiction est réalisé par Barthélémy Grossmann. Le film suivra une bande d’adolescents fan de la trilogie d’origine qui aura retrouvé la maison abandonnée ayant servi de lieu de tournage à la saga des Minimoys. Cependant leur rêve se transformera vite en cauchemar lorsqu’ils se rendront compte qu’ils sont pris dans un piège machiavélique et mortel ! Rendez-vous le 13 mai pour le trailer de ce métrage prévu en salle pour le 29 juin !

Côté série,

Plongeons-nous dans la plus célèbre des galaxie lointaine, très lointaine. Adriano Goldman, le directeur de la photographie de la série Star Wars Andor, spin off de Rogue One, a révélé que le show comptera trois saisons… Au lieu de cinq initialement prévues ! Attendue après la diffusion de Obi-Wan Kenobi, c’est une première pour une série Star Wars qu’il est officiellement annoncée une salve de plusieurs saisons. Une confiance très étonnante de la part de Lucasfilm envers le show créé par Tony & Dan Gilroy lorsque l’on considère que le protagoniste principal reste un personnage très secondaire au sein de l’univers…. Wait and see !

Jonathan Cohen revient avec ses prétendantes sur Canal + pour la saison 2 de la Flamme qui se dévoile en bande annonce ! Mais après le Bachelor c’est au tour de l’émission Koh Lanta d’en prendre pour son grade dans cette parodie nommée pour l’occasion Le Flambeau : les aventuriers de Chupacabra. Marc et 15 autres candidats devront donc survivre et remporté des épreuves sur une île hostile pour empocher la modique somme de… 450 € ! L’occasion de retrouver le casting de la première saison et de compter sur la nouvelle venue de Jonathan Lambert, Kad Merad, Mister V, Laura Felpin et Gérard Darmon. Un cocktail explosif et qui s’annonce des plus hilarant !

Côté musique,

35 ans après la cultissime Take My Breath Away, interprétée par Berlin; c’est au tour de la giga star Lady Gaga de s’occuper de la nouvelle chanson phare de Top Gun : Maverick ! Nommée Hold My Hand, elle sera disponible à l’écoute dès le 3 mai prochain. La bande originale du film est composée quant à elle par Harold Faltermeyer et Hans Zimmer.

La fratrie de rappeur Bigflo et Oli, qui ont enthousiasmé tout l’internet français avec leur chanson et clip Sacré Bordel il y a trois semaines de cela, reviennent le mettre en avant au travers d’un making-of des plus intéressant ! Nous les voyons se déplacer dans les quatre coins de la France avec leur fameux cube et aller à la rencontre de leur fan. Un très bon moyen de redécouvrir leur nouveau tube et de nous faire patienter jusqu’au 24 juin pour la sortie de leur nouvel album.

Côté jeu vidéo,

La transition vers les consoles Next Gen est déjà en route. Des sources annoncent que Star Wars Jedi Fallen Order 2 sortira que sur PC et les PS5/Xbox Series X|S qui souffleront leur deuxième bougie. Une nouvelle qui rejoint aussi les rumeurs autour du jeu DC Gotham Knights qui en ferait de même alors que Warner Bros Game avait annoncé. Le changement est en marche !

Côté Lecture,

Frank Miller lance sa propre maison d’édition nommée Frank Miller Presents . Celui qui a redéfini des héros tel que Batman et Daredevil s’associe avec Dan Didio, ancien patron de DC Comics, et promet de créer des comics originaux et d’assurer ses projets futurs. Ainsi le duo a annoncé la mise en chantier de deux projets dérivés d’œuvre de Miller : Sin City 1858, un prequel western au célèbre roman graphique et Ronin Book Two. Rajoutons à cela deux autres créations originales , Pandora et Ancient Ennemies . Leur but est effectivement d’ éditer moins 4 projets par ans . Encore beaucoup de mystère plane autour de cette nouvelle maison d’édition puisqu’aucune équipe créative n’a été annoncé.

