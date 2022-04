Critique LOL – Qui rit, sort ! Saison 2, épisodes 1 à 3 : formule plate sans dessert

LOL – Qui rit, sort, revient pour une seconde saison avec un casting quatre étoiles. Est-ce qu’Éric et Ramzy, Ahmed Sylla, Gérard Darmon, Audrey Fleurot et Camille Lellouche (entre autres) parviendront à nous faire décrocher un sourire ?

LOL – Qui rit, sort avait suscité en nous, au détour de sa première saison, un véritable malaise. Le casting, alors déjà constitué de figures incontournables de l’humour hexagonal (Gérard Jugnot, Kyan Khojandi, Alexandra Lamy, Berangère Krief…) n’y changeait rien, et laissait, après quelques vannes grossières, l’impression d’un ennui et un désintérêt total malgré le bienfait de l’entreprise, qui rappelons-le, permet au gagnant de remporter 50 000€ pour l’association qu’il représente. Rebelote donc pour cette deuxième saison, avec le même principe, et un casting qui met la barre encore plus haute. Pour qu’enfin le malaise laisse place au rire ?

Humour, gloire et pets

LOL – Qui rit, sort peut au moins se targuer, sans ne rien changer à ses règles, de proposer pour sa seconde saison, un casting plus qu’à la hauteur. Nous avions ainsi fantasmé, après avoir enduré une première et malaisante saison, d’y voir convié des artistes prompts à l’improvisation, tels que Jonathan Cohen où même Éric Judor (et Ramzy, évidemment). Ces derniers, comme Édouard Baer, ont ainsi fait de leurs répliques impromptues une véritable marque de fabrique, capables d’élever (un peu) le niveau d’une proposition roublarde où des faux poils vaginaux avaient permis à Alexandra Lamy de l’emporter la saison passée.

© Amazon Prime Video

Et s’il est vrai que les numéros de certains invités demeurent plus drôles qu’à l’accoutumée, on gardera pour le moment les imitations toujours hilarantes d’Ahmed Sylla et une carte blanche plutôt recherchée de Gérard Darmon, cette seconde saison de LOL – Qui rit, sort reste néanmoins toujours aussi fainéante que son ainée. Au détour des trois premiers épisodes, les ressorts restent inchangés, et les invités, se gavant de sucre, semblent ainsi prêts à rire de n’importe quoi pour tenter d’apporter un peu de piquant à ce toujours aussi ennuyeux et attendu programme.

Les Anges de l’humour

LOL – Qui rit, sort, en plus de faire revenir Alexandra Lamy en jury, qui n’apporte strictement rien au programme, devra ainsi convier une fois de plus Kyan Khojandi, seul humoriste capable de rehausser le niveau dans la première saison, secouer un peu le programme opératique de cette deuxième livraison. Parce que le tempo doit être tenu, qu’il faut que le programme piloté par Philippe Lacheau nous réserve au moins un cliffhanger en fin d’épisode pour tenter de garder son public éveillé, la télé-réalité comique d’Amazon Prime Video étouffe ainsi toute spontanéité pour laisser place à de grossiers pétages de câble, plutôt qu’à une ambiance perpétuellement hilarante.

© Amazon Prime Video

Emprisonner des humoristes pendant 4 longues heures avec pour obligation d’entraîner moult péripéties, revient ainsi à convier le pire de ce que nos chaînes TNT s’évertuent à nous proposer depuis plusieurs années en terme de télé-réalité poubelle. Les prestations, comme le fatiguant tempo millimétré ponctué de jingles faits de basses vomitives où de pets, étouffe ainsi un à un toute hilarité pour laisser place, une fois de plus, à une fade formule dénuée de spontanéité où l’humour ne vient jamais que dans de de brefs instants. Les premiers épisodes de cette deuxième saison de LOL : Qui rit sort, prouve donc, que peu importe les humoristes, c’est toute sa formule qui est donc à renouveler, pour tenter d’enfin nous faire rire.

Les trois premiers épisodes de la deuxième saison de LOL : Qui rit, sort ! sont disponibles sur Amazon Prime Video.