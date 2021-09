Marvel’s Spider-Man 2 : Venom teasé dans la suite pour PS5

Après le succès de Marvel’s Spider-Man en 2018, et la réussite de la mini-suite Spider-Man Miles Morales, Insomniac Games dévoile aujourd’hui un tout premier teaser pour Marvel’s Spider-Man 2 !

Démarrant sur une rue humide d’un New York en pleine nuit, nous pouvons rapidement voir Peter Parker et Miles Morales dans leur costume respectif. Après quelques coups de tatane contre quelques ennemis inédits, nous pouvons déceler Venom (teasé à la toute fin du 1er jeu), caché dans la pénombre d’une ruelle adjacente.

L’occasion de découvrir que le moteur d’Insomniac jouit d’effets de lumière du plus bel effet (merci le ray-tracing), et que le joueur pourra jouer les 2 Spider-Men à tour de rôle ! L’autre grosse annonce vient du fait que l’acteur Tony Todd (Candyman) doublera le célèbre symbiote (et on cache pas que ces quelques secondes sont plus rassurantes que n’importe quel trailer de Venom 2!).

Malheureusement, pas de sortie pour Marvel’s Spider-Man 2 avant 2 ans : il va falloir prendre son mal en patience avant de découvrir le costume noir symbiotique de Spider-Man, et cette suite qu’on attend de pied ferme !

Marvel’s Spider-Man 2 sortira sur Playstation 5 en 2023