Scream 5 tranche à vif avec sa bande annonce !

Le cinquième opus de la franchise culte Scream montre ses premières images et autant dire que ça va être sanglant !

Ghostface est de retour ! Plus de dix ans après la sortie du quatrième opus, la célèbre saga méta-horrifique revient hanter nos nuits. Et nous parlons bien ici d’une cinquième suite ! A l’heure où les remakes des films d’horreur sont légions (sujet central du 4 par ailleurs) ou bien les suites directes du premier opus culte faisant fi des volets mal aimé (à l’image d’Halloween de 2018, du récent Candyman ou des prochains Massacre à la tronçonneuse et Hellraiser), ici nous reprenons bien nos personnages comme nous les avons quittés en 2011. Par ailleurs, de là à spéculer que cette mode de faire des suites aux épisodes cultes sera le sujet méta de cette nouvelle itération, c’est un pas que nous franchissons !

En effet pour rappel, Wes Craven et son scénariste Kevin Williamson ont su réinventer le genre de Slasher en ayant une conscience méta pour chaque opus, brisant presque le quatrième mur. Ainsi, le 1er se moquait et incluait dans sa diégèse les codes et clichés du genre, lorsque le 2 parodiait les suites tandis que le 3 parlaient des conclusions de trilogie et le 4 des remakes donc. Malheureusement, Wes Craven étant décédé en 2015, il n’est évidemment plus rattaché à ce Scream, tandis que Williamson troque sa place de scénariste à James Vanderbilt (Spider-Man 1, Zodiac, The Amazing Spider-man) et Guy Busick pour être seulement producteur. Cependant nous pouvons nous rassurer avec l’arrivée du duo de cinéastes Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett déjà derrière le très bon (et un peu méta aussi) Wedding Nightmare !

Et nous sentons dans ces premières images un véritable amour de la saga, retrouvant nos personnages vieillissant mais encore plus badass. Sidney Prescott n’est pas sans rappeler une certaine Laurie Strode, traumatisée mais armée jusqu’aux dents pour en découdre ! David Arquette et Courteney Cox sont aussi de retour au côté d’un casting flambant neuf composé de Melissa Barrera, Kyle Garner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minette, Jenna Ortega et Jack Quaid ! Qui d’eux se cache sous le masque ? Réponse dans 4 mois !

Scream 5 est attendu le 12 janvier 2022.