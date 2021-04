By Emeric Bispo

Fast and Furious 9 : Un nouveau trailer toujours plus improbable

Fast and Furious 9 se dévoile cette nouvelle bande-annonce bien trop longue qui nous confirme le voyage dans l’espace…

Aimant géant, combat au corps à corps “John Wickien”, accident géant de camion, voitures volantes… Le réalisateur Justin Lin est de retour sur la saga et s’amuse comme un petit fou avec des scènes d’action toujours plus rocambolesques mais régressivement fun. Dommage que Vin Diesel semble toujours se prendre lui et sa saga autant au sérieux…

Au sommaire de cette 9ème histoire, Han est ressuscité et a acquis des capacités de tireur d’élite, le frère tout colère de Dom joué par John Cena débarque pour se venger, Charlize Theron est de retour avec une coupe au bol pour malmener nos héros et le duo Ludacris/Tyrese Gibson s’apprête à aller dans l’espace avec une voiture volante faite maison et des combinaisons de plongée. De l’invraisemblable qui ne semble pas prêt de s’arrêter puisque qu’au détour d’une conférence de presse Justin Lin se dit partant pour un crossover avec Jurassic World, les deux franchises appartenant à « UniverSale ». Que le dieu du cinéma (Spielberg pose ton veto stp) nous en protège…

Fast and Furious 9 sortira le 14 Juillet prochain au cinéma.

