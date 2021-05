Le nouveau Evil Dead rejoindra directement HBO Max

On savait que des choses se tramaient du côté de chez Evil Dead, malgré la douloureuse annulation de la série Ash vs Evil Dead (notre critique de la saison 3) qui aura vu la dernière apparition de ce cher Bruce Campbell.

On connaissait le réalisateur et scénariste, Lee Cronin, jeune rookie de son état connu pour The Hole in ground in Ground, mais on avait aussi quelques informations sur la nouvelle direction. Adieu les cabanes dans les bois et place aux immeubles, adieu Ash et place à un nouveau protagoniste fénimin, voilà grossièrement où nous en étions pour ce projet produit par Sam Raimi (occupé sur Doctor Strange 2) et Bruce Campbell.

Si on ne sait vraiment pas comment le film existera au sein de l’univers Evil Dead, suite, reboot, continuité du « remake » de 2013 ou non, le flou, on sait par contre maintenant que le film devrait zapper la case cinéma pour atterrir dans le catalogue HBO Max. On a aussi un nom, Evil Dead Rise, une odeur de soft reboot donc ?

Le tournage devrait commencer en juin prochain en Nouvelle Zélande, ce qui ne laisse pas présager une sortie avant 2022.

(Visited 5 times, 5 visits today)