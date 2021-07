L’égalité filles-garçons en s’amusant : un jeu d’enfant !

L’égalité filles-garçons en s’amusant propose 40 ateliers faciles à réaliser en classe pour apprendre le respect, l’égalité et le vivre-ensemble aux plus jeunes.

L’égalité filles-garçons en s’amusant est sans doute l’un des sujets les plus importants pour construire le monde de demain. C’est aussi le thème de l’un des titres de la collection Les p’tits ateliers, qui propose d’amener les enfants de 5 à 10 ans à explorer des sujets importants à travers 40 activités ludiques à faire en classe ou à la maison. Et ça nous donnerait presque envie de retourner à l’école !

« L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde. » Nelson Mandela

Adieu, sexisme et patriarcat !

C’est en éduquant et en sensibilisant dès le plus jeune âge que nous pourrons peu à peu déconstruire les stéréotypes, les préjugés et les clichés qui ont imprégné notre société pendant (trop) longtemps. Et qui, pour certains, sont encore tenaces. Ainsi, le but des ateliers proposés est d’apprendre à reconnaître ces comportements qui ont été si longtemps banalisés, de comprendre pourquoi ils ne sont plus acceptables, et d’apprendre à agir autrement.

Travailler à un monde plus égalitaire, c’est permettre à chacun de se projeter librement dans son orientation scolaire et professionnelle. C’est aussi prévenir les violences conjugales, sexistes et sexuelles ; ou encore faciliter l’expression des émotions… Et bien plus encore ! Et les 40 objectifs de ce livre sont tous plus essentiels les uns que les autres. Sensibiliser à l’acceptation de la différence, surmonter ses peurs, penser par soi-même et écouter le point de vue de chacun, apprendre à dire non, identifier le caractère sexiste et homophobe de certaines blagues…

L’égalité sous tous les angles

Pour prendre la direction de cette égalité, les 40 mises en situation abordent le sujet à travers des thématiques variées. Parmi elles on trouve par exemple le corps, les émotions, la puberté, l’expression artistique, les héros et héroïnes, l’entraide et la tolérance, la famille, l’amitié, la publicité, les inégalités dans le monde… Autant d’angles d’approche pertinents et complémentaires pour aider les plus jeunes à bien comprendre et intégrer les différentes valeurs transmises.

Pour chaque atelier, on retrouve sur une double-page : son objectif pédagogique, les informations utiles pour appréhender le thème abordé, le matériel nécessaire, ainsi que le pas à pas pour le bon déroulement de l’activité. Et pour certains d’entre eux, un QR Code permet de télécharger des outils supplémentaires pour la réalisation des activités. Le tout est parsemé d’illustrations, dans une mise en page claire et aérée. Que demander de plus ?!

De p’tits ateliers pour de grands changements

Un mot sur cette collection des éditions De Boeck Supérieur, Les p’tits ateliers, que nous avons découverte avec beaucoup d’intérêt. Et petit coup de projecteur aussi sur l’ouvrage consacré à l’environnement, qui propose d’explorer avec la même intelligence le monde vivant, la place de l’être humain sur la planète, les grands enjeux environnementaux, ainsi que la protection de la biodiversité.

Ces cahiers d’activités sont vraiment bien pensés. En effet, ils informent de manière claire, concise, et allient judicieusement la théorie à la pratique avec des activités souvent très créatives et collaboratives. Une manière de favoriser l’expression des enfants et de stimuler leurs capacités de réflexion tout en les sensibilisant aux grands enjeux de notre époque. Une collection utile, donc, à mettre entre les mains de tous les enseignants, éducateurs, animateurs, et parents.

L’égalité filles-garçons en s’amusant, de Camille Aspar, Catherine Muller, Caroline Henimann, Barbara Ates, est paru en juin 2021 aux Éditions De Boeck Supérieur.