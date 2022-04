Critique Tu n’es pas obligée : le petit guide pour nous libérer, délivrer !

Tu n’es pas obligée est un petit guide d’empowerment illustré, drôle et intelligent, à l’attention des ados.

Tu n’es pas obligée est LE livre à mettre entre les mains de tous les ados. Et particulièrement des filles. Parce que les thèmes abordés sont essentiels évidemment. Mais aussi parce que le ton est exactement celui que l’on attend d’un ouvrage comme celui-là. Le rapport au corps et aux normes de beauté, à l’autre et à la sexualité, aux codes de la pornographie… Les deux autrices remettent un peu de désordre dans tout ça !

« Tu t’es déjà retrouvée coincée dans une situation que tu n’avais pas choisie, mais où tout le monde essayait de te faire croire que c’était ta décision ? »

Et si on envoyait valser les normes ?

Ah, les injonctions ! Ces obligations qui n’en sont pas vraiment mais qui nous rendent la vie bien compliquée si on ne s’y plie pas ! Ces invitations à se soumettre à toutes sortes de normes sans lesquelles on vivrait tout de même bien mieux. Et surtout plus libres ! Sans parler du temps, de la tranquillité d’esprit et de l’estime de soi que nous y gagnerions…

« Persuader les femmes, dès le plus jeune âge, qu’elles ont un problème avec leur corps, est une technique ancestrale qui vise à les affaiblir : c’est du temps, de l’argent et de la motivation qu’elles n’investissent pas dans autre chose. »

Bref, dans ce livre vous l’aurez compris, les deux autrices et illustratrices – à qui l’on doit déjà Libres et Baiser après #MeToo – s’attaquent aux injonctions portant sur le corps et la sexualité des filles. Et il y a malheureusement de quoi faire. Le but ? Les reconnaître, avoir conscience de leur existence et de la place que nous leur donnons. Et, bien sûr, nous aider à nous en libérer. Le but ultime ? Ne plus jamais nous sentir obligées de rien. Ça fait rêver, hein !?

Tu n’es pas obligée… d’être au régime, de t’épiler, de te laisser imposer des vêtements, d’être en couple, d’envoyer des nudes, de continuer si tu as envie d’arrêter… On vous l’avait dit, il y a de quoi faire quand on s’attaque aux injonctions à propos de notre apparence et de notre sexualité. Certaines semblent évidentes, dites comme ça. Mais ça fait toujours du bien de s’entendre rappeler, par exemple, que l’« on ne doit de rapport sexuel à personne. Jamais. »

Pas de panique !

Ainsi, avec des idées profondes et des mots simples, avec sérieux et humour à la fois, mais surtout avec beaucoup de bienveillance, elles nous parlent de ces sujets qui nous concernent toutes, ados ou pas d’ailleurs. En effet, si c’est d’un essai jeunesse qu’il s’agit, Ovidie et Diglee ont su nous séduire par leur approche. Par leur manière d’aborder leurs sujets sans jamais chercher à remplacer une norme ou une injonction par une autre, mais au contraire en nous invitant à penser les choses différemment.

Car c’est avant tout un guide qui prône le respect, la sororité, l’acceptation de soi. Et qui parvient à éviter les excès dans lesquels il aurait facilement pu tomber. En effet, le ton n’est ni donneur de leçon, ni agressif, ni vulgaire. Un ton simplement juste, vrai, sans tabous ; un dessin plein de fraîcheur et d’humour (qu’on adore !) ; une plume qui appelle un chat un chat mais n’a pas besoin d’écrire le mot chatte toutes les trois lignes pour prouver son côté militant, libre et assumé.

Bref, un guide frais et utile, à mettre entre toutes les mains.

Tu n’es pas obligée, d’Ovidie & Diglee, paraît le 29 avril 2022 aux Éditions La ville brûle.