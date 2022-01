Critique Ce que pensent les femmes… quand elles font l’amour : Adieu tabous !

Ce que pensent les femmes… quand elles font l’amour donne la parole à 51 femmes qui nous parlent sans tabou de leur rapport à la sexualité.

Dans Ce que pensent les femmes… quand elles font l’amour, 51 femmes entre 19 et 75 ans et venues des quatre coins du monde ont confié le secret de leur intimité à Lucy-Anne Holmes. Un ouvrage sincère, touchant et instructif, qui invite à poser un regard curieux et bienveillant sur les nombreux rapport possibles à la sexualité.

« Notre sexualité est, depuis toujours et dans toutes les cultures, tellement contrôlée que nous en avons perdu notre capacité à lâcher prise. »

Des paroles qui libèrent

À travers les témoignages de ce livre, on s’interroge sur l’influence du porno, la pression de la performance, le rapport au fantasme ; mais aussi le sexe et le handicap ou la maladie, l’absence de libido, la difficulté à se sentir désirable ; ou encore la lassitude et/ou la pression domestique qui pèse sur la relation, la rendant plus amicale que charnelle.

C’est une lecture qui fait du bien car elle offre une parole sincère et décomplexée autour non pas d’une mais de multiples manières de vivre la sexualité. On se retrouve forcément quelque part et on se détache peu à peu du sentiment de normalité ou d’anormalité pour embrasser un rapport plus spontané et sincère à la sexualité. Car il est avant tout question de curiosité, d’exploration, de connaissance de soi, de communication aussi.

S’approprier sa sexualité

Ainsi, l’idée générale que l’on retrouve dans chacune de ces histoires est la nécessité de prendre le temps de découvrir ce que l’on aime, ce que l’on veut et ce que l’on ne veut pas, quitte à remettre nos croyances en question et à se défaire des normes. C’est offrir davantage de temps à la sexualité et ne pas négliger notre propre plaisir au profit de celui de l’autre.

La sexualité est d’ailleurs souvent décrite dans ces pages comme un « espace émotionnel ». Une jolie manière de rappeler qu’elle n’est pas un élément « annexe » de notre personnalité, de notre développement, de notre bien-être, ou encore de notre lien à l’autre. Mais au contraire, qu’elle en constitue une dimension à part entière et qu’il nous revient d’en définir la forme et l’expression.

Un espace de liberté à conquérir

Certains femmes nous confient la difficulté à reconstruire une relation au sexe après un traumatisme – parfois perçu comme tel des années plus tard ; d’autres nous racontent le terrain de jeu sans limite offert par les sex-toys et la masturbation. C’est une parole multiple et diversifiée qui mêle différentes cultures, religions, expériences et orientations sexuelles ; qui croise les désirs et les traumatismes, les craintes et les fantasmes.

Ainsi, au fil des pages, la notion de « norme » s’éloigne peu à peu de notre esprit, et la différence ne nous apparaît pas (ou plus) comme quelque chose qui effraie ou qui sépare, mais comme une source de curiosité, de richesse ; comme l’expression libre et assumée de chaque individualité.

Ce que pensent les femmes… quand elles font l’amour, de Lucy-Anne Holmes, est paru le 28 octobre 2021 aux Éditions Michel Lafon.