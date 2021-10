Critique De Polyamour et d’eau fraîche : quand on aime on ne compte pas

De polyamour et d’eau fraîche est un roman graphique qui aborde avec sincérité et légèreté le thème du couple ouvert et des amours multiples.

De polyamour et d’eau fraîche : voilà de quoi ont vécu Cookie, Elsa et Tina pendant 18 mois. Cookie et Elsa étaient d’abord un couple et les parents d’un petit garçon. Après douze ans de relation monogame, ils rencontrent Tina et deviennent alors un trouple. Dans ce livre, ils répondent aux cinquante questions qu’on leur a le plus souvent posé au sujet de cette relation amoureuse hors-norme.

Un partage d’expérience riche et authentique

Polyamour n.m. Fait de vivre une relation intime (amoureuse et/ou sexuelle) durable avec plusieurs partenaires en parallèle, de manière consensuelle, franche et assumée. Voilà un thème qui fascine, qui intrigue, qui effraye, qui questionne. Comme tous les choix de vie non conventionnels finalement. C’est sans tabou et avec une pointe d’humour que les trois auteurs nous livrent un peu de leur vécu afin de déconstruire les clichés qui entourent cette manière de vivre les relations amoureuses.

Ainsi, chaque question est traitée sur une double-page. Sur l’une, ils s’expriment et témoignent à travers un texte, et sur l’autre, une petite bande dessinée vient illustrer le propos en apportant un peu d’humour, de second degré. De quoi rassurer les peurs des uns, satisfaire la curiosité des autres, et ouvrir les esprits de tous !

Un livre pour questionner l’amour

Peut-on vraiment aimer plusieurs personnes à la fois ? Comment gérer insécurité et jalousie ? Hiérarchisez-vous vos partenaires ? Ça existe, la polysaturation ? Qu’est-ce que c’est d’être parent et polyamoureux ? Comment gérez-vous les ruptures ? Est-ce que ça peut vraiment durer ? Si cet ouvrage n’est qu’un récit d’expérience qui ne se veut pas exhaustif et ne prétend pas non plus détenir LA vérité, il n’en est pas moins riche et éclairant !

Ainsi, au fil de la lecture se posent d’autres questions intéressantes qui interpellent et peuvent tous nous faire réfléchir, quel que soient nos choix et nos convictions. Car, après tout, si l’on peut aimer plusieurs ami(e)s ou plusieurs enfants à la fois, pourquoi cela ne pourrait-il pas s’appliquer aux relations amoureuses ? « L’amour est une ressource infinie, il augmente, il ne se divise pas. » nous disent-ils en chœur. Comment ne pas avoir envie d’y croire !

« Il n’est pas facile de déconstruire sa monogamie et toutes les idéologies relationnelles « traditionnelles » qui s’y rattachent, mais nous pensons que les remettre en question peut apporter une grande liberté et de nombreuses satisfactions personnelles. »

RIP les clichés

Pour autant, ces trois auteurs ne cherchent à nous convaincre de rien, si ce n’est d’interroger nos modes de fonctionnement, nos désirs profonds, et de vivre l’amour de la manière qui nous convient le mieux. Ils rappellent aussi que l’amour libre n’exclut nullement la définition de cadres et le respect de l’autre, bien au contraire. Les notions de consentement, de relations protégées, ou encore de communication y sont tout aussi importantes que dans les formes de couple plus traditionnelles.

Ils abordent aussi les aspects moins évidents de la vie de polyamoureux, les interrogations, les obstacles à dépasser. Car, si la monogamie est favorisée et soutenue par la société, les autres formes de relations amoureuses sont davantage synonymes de risques, d’instabilité et d’inconnues. Ce livre pourra offre des pistes de réflexion pour celles et ceux qui questionnent leur mode de fonctionnement amoureux.

De Polyamour et d’eau fraîche, de Cookie Kalkair, Elsa Hebert & Cristina Rodriguez est paru le 16 septembre 2021 aux Éditions Steinkis.