Critique Les animaux de la banquise : un livre sonore pour s’émerveiller

Les animaux de la banquise est un livre sonore qui invite les enfants à découvrir les animaux de la banquise.

Les animaux de la banquise est le petit dernier de la collection Mon livre sonore à toucher, des Éditions Usborne.

Cela faisait un petit moment que nous ne vous avions pas parlé de cette collection que nous affectionnons tout particulièrement ! Ainsi, après Musique pour moments de détente, Les bruits de la nuit, ou encore Le Père-Noël (notre préféré !), c’est à la rencontre des animaux de la banquise que ce livre sonore nous emmène.

Un univers riche

Chaque double-page cartonnée est un univers à elle seule, foisonnante de détails et de couleurs. Les eaux glaciales de l’océan Arctique et la vallée enneigée sont le terrain de jeu de tout un tas d’animaux qui y cohabitent, s’observent, se craignent parfois. Des animaux qui rendent surtout ces lieux vivants et un peu magiques et que quelques phrases courtes nous présentent.

Ainsi, on y croise des orques, une chouette des neiges, un renard polaire, toutes sortes de poissons colorés ou encore un bœuf musqué. Ici, le chant hypnotique d’une baleine vient résonner dans l’océan. Là, les pattes d’un ours polaire crissent dans la neige tandis qu’une aurore boréale illumine la nuit étoilée. On rêverait d’y être ! On y est un peu…

Les animaux de la banquise nous attendrissent

Ce que l’on adore tout particulièrement avec les livres de cette collection jeunesse, c’est qu’ils sont plein de charme et de douceur. En effet, les illustrations tout en rondeur de Frederica Iossa nous plongent dans un univers poétique. Elles font sourire les animaux et leur donnent des expressions attendrissantes.

Comme à chaque fois, les 4 doubles-pages sont trop vite tournées. Mais on prend plaisir à y revenir, à observer à nouveau tous les détails, à appuyer sur les pastilles sonores pour s’immerger encore dans ce décor enchanteur. Et tandis que les plus petits ne feront que s’émerveiller, les plus grands seront peut-être à la fois gagnés par un sentiment de nostalgie… Car la banquise, malheureusement, ressemble de moins en moins à ce monde féérique. Et certaines des espèces présentées n’existeront probablement bientôt plus que dans de jolis livres comme celui-là…

Les animaux de la banquise, de Sam Taplin & Frederica Iossa, est paru le 20 octobre 2022 aux Éditions Usborne.