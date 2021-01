Critique Les bruits de la nuit : une autre idée de la berceuse

By Mélina Hoffmann

Les bruits de la nuit est un album de la collection Mon livre sonore à toucher qui plonge les enfants dans la magie des bruits de la nuit.

Les bruits de la nuit est un titre de cette fameuse collection pour enfants de laquelle nous sommes tombés amoureux ! Et pour cause, si ces livres sonores à toucher ont tout pour plaire aux plus petits, ils ont aussi de quoi séduire les adultes en quête d’un peu de poésie.

Du charme et de la douceur

Après notre gros coup de cœur pour Le père Noël (qui a d’ailleurs passé toute la période des fêtes sous notre sapin, pour la petite confidence !), nous n’avons pas résisté à l’envie de découvrir d’anciens titres de cette chouette collection proposée par les éditions Usborne. Et c’est par le thème intrigant et captivant des bruits de la nuit que nous nous sommes laissé séduire.

La couverture à elle seule nous embarque dans un univers inspirant, rempli de magie et de douceur. Une douceur qui se retrouve dans les atmosphères chaleureuses et colorées des scènes de vie qui se succèdent ; ou encore dans les expressions paisibles des personnages et des animaux qui habitent ces illustrations plus charmantes les unes que les autres.

Une jolie manière d’apprivoiser la nuit

Au cœur de la nuit, les cloches de l’église viennent parfois rompre le silence. D’autres fois, c’est le hululement du hibou qui résonne sur la ville endormie. Pendant ce temps, dans les maisons où les chats ronronnent paisiblement, la pluie vient frapper les carreaux…

Quelques bruits parmi d’autres à travers lesquels les jeunes enfants découvriront ce qui se passe lorsqu’ils dorment. De quoi apaiser les appréhensions des plus petits que la pénombre inquiète, et qui pourront ainsi associer aux différents sons de la nuit une provenance rassurante. Ne leur restera plus alors qu’à faire de beaux rêves !

À parcourir sans modération

Comme pour les autres titres de la collection, on est un peu frustré de le terminer si vite. Mais on ne se lasse pas d’en tourner les quelques pages ; de se laisser embarquer par ces illustrations foisonnantes de détails, et par ces différents bruits qui parviennent à recréer l’univers de la nuit. Avec un petit bémol toutefois pour le souffle du vent, un peu moins réussi que les autres.

Notre seul petit regret est qu’il nous a semblé que les sons de ce livre étaient plus courts que ceux du Père Noël ou de Musique pour moments de détente. Vraiment trop courts parfois pour avoir le temps de s’immerger dans le décor. Rien d’insurmontable toutefois. Car il suffit de rappuyer sur la pastille et le son se relance. Un joli livre objet qui ne fera que des heureux !

Les bruits de la nuit, Mon livre sonore à toucher, de Sam Taplin & Frederica Lossa (illustrations), est paru le 26 octobre 2017 aux Éditions Usborne.