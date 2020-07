Comic-Con@Home : Les Nouveaux Mutants dévoilent une date, la scène d’intro et un nouveau trailer !

Au détour de la Comic-Con@home, le panel des Nouveaux Mutants annonce la date de sorti ciné et révèle les deux premières minutes du film ainsi qu’un trailer.

Les Nouveaux Mutants sera-t-il finalement le divertissement qui poussera les gens en salle ? Possible puisque sa date est maintenue au 28 août et qu’il devient donc le seul blockbuster de l’été. C’est au détour de la vidéo d’introduction du panel que les faux départs sont rappelés et que la sortie est confirmée, avec tout de même une mention “On croise les doigts”. Ils ironisent même en affichant des commentaires cyniques de spectateurs suite aux multiples reports. Il y a pas à dire, l’équipe marketing de Disney est très forte. Nous apprenons par la même occasion la durée du métrage : 1H38 !

Il y a fort à parier que ce film serve de crash test pour Disney en cette période de crise de sanitaire étant donné qu’aucun véritable enjeu ne l’entoure. En effet, il n’est pas produit par le studio, n’appartient pas au MCU et n’est qu’une récupération de la Fox lors de leur rachat. Le film peut échouer au box-office sans réel incidence mais le pari peut s’avérer carrément payant puisqu’il a un boulevard entier pour performer au box office suite au report récent de Tenet et Mulan. Une utilisation malicieuse de ce qui s’avérait être jusque là le vilain petit canard.

Hormis cette nouvelle réjouissante, le panel (à retrouver entièrement ici) a aussi dévoilé la scène d’introduction du film suivie d’un nouveau trailer mêlant épique et horreur ! Le début présente le passé dramatique de Moonstar tandis que les pouvoirs des nouveaux mutants sont beaucoup plus mis en avant dans cette nouvelle bande annonce. On peut surtout apercevoir la charismatique Anya Taylor-Joy trancher à tour de bras d’effrayants boogeymen. Des images qui nous foutent une sacrée hype et qui donne de l’espoir quant à cette arlésienne !

Les Nouveaux Mutants seront donc à retrouver (croisons les doigts) en salle le 28 aout prochain.