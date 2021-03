Aliens : Fireteam, après l’isolation place à la baston

Vous aimez Gears of Wars ? Vous aimez Aliens ? Il se trouve qu’ils ont fait un enfant. En effet, Cold Iron Studios – dont c’est le premier jeu – ont annoncé Aliens : Fireteam, un « survival » TPS coopératif dans l’univers baveux de l’ex-FOX.

Si le presque récent Alien : Isolation de Creative Assembly s’inspirait d’Alien, Fireteam et ses subtils Colonial Marines viennent quant à eux s’inscrire du côté du film James Cameron. Ce passant 23 ans après les sordides événements du film Alien 3, Fireteam vous proposera de dessouder du xenomorphe – mais pas que – dans un trip coopératif embarquant différentes classes complémentaires ainsi que de la personnalisation d’équipement. Notez que le tout devrait être présenté au travers de 4 campagnes scénarisées. Un scénario “original” nous promet la page Steam qui commencerait par un mystérieux appel de détresse… Ne vous attendez pas à ce que ce soit là le cœur de jeu.

©Cold Iron Studios

Espérons en tout cas que le titre de Cold Iron Studios qui a subi beaucoup de déboires pour en arriver là, contentera les nombreux fans de la licence Alien. Rêvons qu’il soit le sympathique World War Z horrifique qu’il semble rêver d’être. Si l’adaptation est au niveau de celle proposée par Saber Interactive pour “le film de zombies nul avec Brad Pitt dedans” ce serait déjà bien. Avec un matériel original comme Aliens, il y a bien de quoi faire un bon jeu, non ? On rappellera Colonial Marines à votre souvenir, et si vous êtes pris de nausées soudaines, c’est normal. Comme d’habitude donc, on vous conseillera d’avoir la hype prudente.

Aliens : Fireteam est attendu pour l’été 2021 – donc bientôt si tout va bien – sur Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Séries et PC.

