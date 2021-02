WandaVision aura peut-être le droit à une saison 2

Pensé à la base comme une mini série, le show de Disney+ aura peut-être le droit à une suite.

Le président des studios Marvel, Kevin Feige, a en effet déclaré hier, lors d’un panel de la Television Critics Association, qu’il laissait la porte ouverte à une saison 2 : « Je suis chez Marvel depuis trop longtemps pour annoncer un oui ou un non définitif pour quoi que ce soit concernant une autre saison de WandaVision. » avant de néanmoins ajouter que cette dernière n’était pas la meilleure série candidate pour une suite sur petit écran.

Pour l’instant, les studios Marvel se concentrent sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness prévu pour 2022 et dans lequel Wanda aura bien un rôle à jouer.

Kevin Feige a donc d’autres choses à penser qu’une saison 2 pour WandaVision et a comparé le processus de création de la série à celui d’un film : « quand on commence un film, on espère qu’il y aura une partie 2 et une partie 3, mais on ne le prend pas en compte en faisant la partie 1 ».

La nouvelle série de Disney+ aura peut-être le droit un jour à une suite, en attendant, il ne nous reste plus qu’à profiter des 2 derniers épisodes, car, oui, WandaVision c’est bientôt fini…

WandaVision est actuellement diffusé sur Disney+ avec un épisode inédit chaque vendredi.

