The Mandalorian : déjà en route vers une saison 3 et 4 ?

Interrogé par People Magazine avant la cérémonie des Emmy Awards 2020, Giancarlo Esposito commence déjà à faire la promotion de la saison 2 de The Mandalorian en dévoilant même que l’aventure ne fait que commencer.

Nominé pour sa prestation (pourtant très succincte) face à Pedro Pascal et Baby Yoda (notre critique de la saison 1), le bonhomme qu’on voit également chez The Boys nous en dit plus sur l’échappée galactique.

« La prochaine saison de The Mandalorian sera très intéressante puisqu’on y découvrira le pouvoir de l’Enfant (Baby Yoda ndlr), ce qu’il représente et ce qu’il est. On en saura également plus sur le darksaber, le sabre laser noir de Moff Gideon, notamment ce que cela implique vis-à-vis des précédentes histoires de Star Wars, comment la série se connecte à Clone Wars et d’autres shows. De plus, l’environnement s’agrandit considérablement et comme nous vivons dans un univers gigantesque, il reste beaucoup à explorer. Je pense donc que cette saison sera le point de départ d’une intrigue plus générale qui sera véritablement évoquée dans les prochaines saison 3 et 4. C’est à ce moment que les réponses arriveront ».

Giancarlo Esposito pour People Magazine