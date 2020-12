Les Steam Winter Sale 2020 sont ouvertes !

Preuve que le temps passe vite, nous vous parlions il y a peu des soldes d’automne, et nous voilà déjà aux soldes d’hiver. Que dire de plus ? Ce sont les Steam Winter Sale, vous voyez l’idée, vous n’êtes certainement pas non plus sans savoir quel jour nous sommes, vous savez très bien ce qui se trame… Peut-être l’occasion de vous offrir l’immanquable Hades ?

Petite nuance tout de même, soyez averti que les Steam Awards se poursuivent tranquillement. En “automne”, nous avions voté pour les nominés, nous voilà maintenant appelés à sélectionner parmi les heureux élus. On ne va pas vous faire tout notre laïus habituel sur Doom Eternal, mais vous connaissez la rengaine.

Sachez de toute façon que le même genre d’opération – soldes d’hiver – a lieu partout ailleurs, notamment sur GOG, le store sans DRM des Polonais de CD Projeck. Vous nous excusez, on n’est pas allé vérifier sur Origin, l’usine à gaz d’Electronic Arts.

Les Steam Winter Sale se tiendront du 22 décembre au 5 janvier 2021 à 19h.