Sortie Blu-ray, DVD & VOD – The Exception : superbe thriller féministe

L’excellent distributeur Wild Side propose de découvrir The Exception (Undtagelsen), thriller féministe danois particulièrement original.

Au sein d’une ONG danoise axée sur l’étude des génocides, une employée subit le harcèlement de ses collègues qui reçoivent bientôt des menaces de mort. Sorti en 2019, The Exception vient d’arriver chez nous en achat digital et VOD grâce à la distribution de Wild Side qui nous propose encore un bijou cinématographique dépaysant, original et glaçant de perspicacité.

Adapté du roman éponyme de Christian Jungersen, The Exception est un thriller sourd et oppressant, dans la lignée de Millenium, non seulement pour son ambiance et son style danois, mais bien pour son inspection de l’âme humaine, noire et terrifiante. Mais point question ici de crimes sanglants générationnels mais bien des démons de chacun, immuables et inavouables. Bref, un film psychologique qu’on ne saurait que vous conseiller.

Panic Room

Quasiment construit comme une pièce de théâtre, avec peu de décors, presque en huis clos éclaté, le long-métrage de Jesper W. Nielsen se meut en une longue plainte oppressante. Très lancinant, sublimé par la bande-son métallique de Henrik Lindstrand, The Exception se dévoile petit à petit et s’impose rapidement comme un émulateur à tension, réussissant parfaitement à transmettre la détresse et l’angoisse dans laquelle évoluent ses personnages. Elles comme nous, tout le monde est coincé dans cette souffrance psychologique, cette origine du Mal à la Grangé, sans possibilité de s’échapper.

Car le film expose avec une force peu commune les démons que nous transportons avec nous-même. Réalisé sobrement en chapitres illustrés d’images d’archives pour contextualiser le malaise de l’oeuvre, The Exception nous emporte dans un puit sans fond. Une descente aux enfers où ses quatre protagonistes, quatre femmes cadres d’une ONG, portent toutes des séquelles psychologiques qui retranscrivent leur traumatisme social, physique, psychologique, faisant fi d’une vie de famille désuète, assombrie par leurs propres peurs et ambitions.

Cependant, entre faux semblants et accusations fortuites, on se demande toutefois si The Exception ne tente pas assez hâtivement de cocher toutes les cases du parfait petit thriller sans se soucier des conséquences ou cohérences de l’ensemble. Par instants décousu, les réactions de ses personnages excessives, le film semble se réfugier derrière un ton gris et une écriture inclusive sale et glauque. Mais on reconnait que le film s’offre un rythme particulièrement efficace, au suspens parfaitement bien géré sans que l’issue ne soit prévisible avant que les révélations finales ne viennent nous éclater en pleine face. On pinaille, mais qui aime bien châtie bien.

Ainsi, en ne montrant presque exclusivement que des personnages féminins, autour desquels gravitent de menus rôles secondaires masculins, le métrage nous plonge dans la psyché de ses femmes fortes, traumatisées mais terrifiantes et au combien identifiables. Danica Curcic, Sidse Babett Knudsen, Amanda Collin et Lene Maria Christensen portent le film sur leurs épaules terrorisées où leur trauma respectif est imagé dans une mise en scène géométrique et un montage à base de jump cut. Des hallucinations fugaces, des souvenirs violents reflètent les hantises de l’une, les complexes, les secrets ou les déviances des autres dans un balais millimétrés, parfaitement claustrophobique.

Le plus terrifiant dans The Exception, c’est qu’elle confirme cette règle immuable : tout le monde peut basculer, vriller devant les pressions sociales et de la vie en général.

The Exception est disponible en VOD, achat digital, Blu-ray et DVD.

