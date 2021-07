Serre-moi fort : le nouveau film de Mathieu Amalric dévoile son trailer

By Axel PC

Habitué des premières à Cannes avec Tournée ou Barbara, Mathieu Amalric (Oxygène) continue sur sa lancée et proposera donc durant cette 74e édition du Festival la projection de son nouveau film, Serre-moi fort, dont la bande-annonce vient d’être diffusée.

Cette fois pourtant, le réalisateur reste derrière la caméra, laissant toute latitude à Vicky Krieps et Arieh Worthalter d’incarner les protagonistes directement adaptés de la pièce de théâtre de Claudine Galea, Je reviens de loin. Un mélodrame intimiste, contant la vie fracturée d’une famille dont la mère a disparue. Sauf que le scénario et les images à longues focales enchanteresses le laissent entendre, « elle est partie, elle a laissé mari et enfants.. ou l’inverse ? ». Une histoire donc onirique, tendrement réaliste, qu’il nous tarde de découvrir, à Cannes Première pour les chanceux, ou au cinéma prochainement.

Serre-moi fort sortira le 8 septembre prochain.