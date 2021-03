Rick and Morty saison 5, date et trailer

Rick and Morty continue d’être ce petit plaisir rare qui se savoure grandement. Après avoir attendu 2 ans et demie la saison 4 (notre critique), la saison 5, déjà teasée, arrivera seulement une grosse année et demie après le lancement de la dernière, ce qui est finalement plus rapide que prévu.

En plus de la bande d’annonce, ou plutôt avec, la saison 5 des aventures de Rick et Morty nous a donné rendez-vous le 20 juin prochain pour la diffusion sur Adult Swim du premier des 10 nouveaux épisodes. Pour rappel, le diffuseur américain avait commandé 70 épisodes inédits après la saison 3 à Justin Roiland et Dan Harmon, les créateurs du show. Le manège n’est donc pas près de s’arrêter.

Le premier épisode de la saison 5 de Rick and Morty est attendu pour le 20 juin sur Adult Swim.

