Rick et Morty : un extrait de la saison 5 et un animé japonais !

Alors que la saison 4 vient d’atterrir sur Netflix, du moins la première partie, il ne devrait pas falloir attendre plusieurs années pour découvrir la saison 5 de Rick et Morty, comme le suggère ces vidéos diffusées durant le Comic-Con@Home.

Dans un soucis de transparence, comme c’était le cas pour l’épisode du Cornichon, Adult Swim montre à son public gourmand un storyboard animé spécial du retour du duo le plus irrévérencieux de la télévision animée. En effet, ce premier aperçu promet d’être d’une importance capitale dans la saison 5 puisqu’il y est fait mention de Mr Nimbus, le nemesis absolu de Rick. Ça promet, surtout que l’écriture et le doublage de ces nouveaux épisodes sont terminés, ne reste plus que l’animation.

Et pour parfaire cet avant-goût, Rick and Morty vs Genocider nous offre un penchant japonais pour la relativité temporelle avec un groupuscule de Mortys bien décidé à tuer Rick. Mais c’est sans compter sur des références à Dragon Ball et autre shonen iconiques de la part du génial réalisateur Takashi Sano. Bref, que du bon !

La saison 5 de Rick et Morty devrait être diffusée courant 2021, du moins on espère.