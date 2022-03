Oscars 2022 : Coda, Jessica Chastain, Will Smith, le palmarès complet

Les Oscars 2022 ont dévoilé le palmarès de leur 94ème cérémonie : et si certaines récompenses étaient attendues, c’est Coda, le remake de La Famille Bélier, qui emporte la statue du meilleur film.

Les Oscars 2022 ont enfin dévoilé leur palmarès d’une année encore fortement impactée par la pandémie. Si la cérémonie s’est avérée impeccable, depuis les retrouvailles du trio De Niro-Coppola-Pacino à la danse entre Uma Thurman et John Travolta, l’inattendu a quand même pu s’inviter avec un gifle de Will Smith, ensuite sacré meilleur acteur vingt année après sa première nomination, à Chris Rock après une blague sur son épouse, Jada Pinkett-Smith. Concernant le palmarès, peu de surprises à part une de taille : si The Power of the Dog a sacré Jane Campion en meilleure réalisatrice, succédant à Chloé Zhao, c’est CODA, le remake de notre Famille Bélier nationale qui emporte la récompense suprême.

Disney éternel gagnant, Dune à la technique

Du côté des blockbusters, Dune emporte quasiment toutes les récompenses techniques, du montage aux décors, en passant par les effets visuels, sacrant au passage les compositions tribales de Hans Zimmer. Disney repart une fois de plus avec l’Oscar du meilleur film d’animation , une année après Soul, pour Encanto. No Time to Die, dernière aventure de Daniel Craig dans la peau de James Bond, repart quand à lui avec l’Oscar de la meilleure chanson originale pour Billie Eilish.

La déception est cependant de mise, une année de plus. Sacrer le sympathique CODA face au bouleversant Drive my Car où même au superbe film noir Nightmare Alley de Guillermo Del Toro laisse plus que dubitatif. Le scénario original du Belfast de Kenneth Branagh, laisse lui aussi songeur, quand ce dernier se trouvait face au brillant Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier où du Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson et son histoire d’amour (vraiment) originale. On espère ainsi revoir les prochains Oscars dans une année plus propice au cinéma, le sacrer et véritablement le défendre au profit d’œuvres sociales sympathiques mais néanmoins très oubliables.

Le palmarès complet de la 94ème cérémonie des Oscars :

Meilleur film : Coda

Meilleure actrice : Jessica Chastain dans Dans les yeux de Tammy Faye

Meilleur acteur : Will Smith dans La Méthode Williams

Meilleur second rôle féminin : Ariana DeBose dans West Side Story

Meilleur second rôle masculin : Troy Kotsur dans Coda

Meilleur réalisateur : Jane Campion pour The Power of the Dog

Meilleur scénario original : Kenneth Branagh pour Belfast

Meilleur scénario adapté : Coda

Meilleur film en langue étrangère : Drive my Car

Meilleur documentaire : Summer of Soul

Meilleur film d’animation : Encanto réalisé par Pete Docter et Kemp Powers

réalisé par Pete Docter et Kemp Powers Meilleure chanson originale : No Time to Die – Billie Eilish

– Billie Eilish Meilleure musique originale : Hans Zimmer pour Dune

Meilleur son : Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill et Ron Bartlett pour Dune

Meilleurs décors : Dune

Meilleur montage : Joe Walker pour Dune

Meilleurs effets visuels : Dune

Meilleur court-métrage d’animation : Alberto Mielgo et Leo Sanchez pour The Windshield Wiper

Meilleurs maquillages et coiffures : Dans les yeux de Tammy Faye

Meilleur court-métrage documentaire : Aneil Karia et Riz Ahmed pour The Long Goodbye

Meilleur court-métrage de fiction : Ben Proufott pour The Queen of Basketball

Le replay de la 94ème cérémonie des Oscars est disponible sur CANAL+.