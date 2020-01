Les Nouveaux Mutants se montrent enfin dans un trailer horrifique

Alors que Disney n’était pas nécessairement enchanté par un film super-héroique qui soit également horrifique, Les Nouveaux Mutants obtiennent pourtant une date de sortie définitive ainsi qu’une nouvelle bande-annonce bien méchante.

L’arlésienne de la Fox trouve donc gain de cause deux ans après le premier trailer et les images parlent d’elle même, l’univers des X-Men devrait vous faire sursauter. De jeunes mutants sont ainsi enfermés dans un asile où expériences scientifiques, comportementales et patients hantés mettent à l’épreuve Maisie Williams, Anya Taylor-Joy ou Charlie Heaton. Un premier film aux accents flippants pour Marvel Studios qui daigne (enfin) sortir des clous, un bon signe quand on sait que Deadpool 3 est également en projet.

Les Nouveaux Mutants sortiront le 1er avril 2020, et ce n’est pas une blague.