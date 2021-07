Netflix dans le Cloud Gaming avant la fin d’année prochaine ?

Le cloud gaming, ce marché en pleine expension à souvent été expliqué aux néophytes comme le « Netflix du jeu vidéo« . Netflix semble s’être pris au jeu !

Les jeux en « cloud gaming » sont stockés sur des serveurs afin de permettre à des joueurs d’entrer dans des parties sans avoir à installer le jeu sur leur ordinateur. Moins d’espace de stockage utilisé, plus besoin de machine surpuissante, les points positifs sont multiples, mais tu dois disposer le plus souvent d’une très bonne connexion internet.

Élargir l’offre de streaming avec du cloud gaming

Netflix dans sa volonté de conserver une longueur d’avance sur Disney+ et d’autres services de streaming concurrents, pourrait, selon Bloomberg, commencer à proposer des jeux sur sa plateforme de streaming d’ici un an. Apple est actuellement la seule grande entreprise qui propose une option de jeu en même temps que son service de vidéo en streaming. Si Disney+ et Amazon Prime Video ne proposent pas de jeux à leurs abonnés, ils offrent en revanche un accès aux sports en direct.

Netflix avait déjà approche des vétérans de l’industrie du jeu vidéo l’année dernière, notamment Mike Verdu, qui était auparavant responsable du contenu AR et VR chez Facebook, et plus anciennement reponsable des jeux mobiles chez EA. Le cadre a rejoint Netflix en tant que vice-président du développement des jeux et sera sous la responsabilité du directeur de l’exploitation de la société, Greg Peters.

Bloomberg rapporte que les jeux sur Netflix apparaîtront aux côtés de ses tarifs actuels en tant que nouveau genre de programmation sur toutes les principales plateformes – y compris les meilleurs téléphones Android. Aucun supplément ne devrait être demandé pour les jeux.

Poursuivre sa croissance fulgurante

L’ajout de jeux à sa plateforme devrait aider Netflix à poursuivre sa croissance. Au premier trimestre 2021, elle comptait déjà 208 millions d’abonnés payants, contre 204 millions au trimestre précédent.

En dehors des jeux, Netflix pourrait également travailler sur un nouveau service appelé « N-Plus ». Ce service comprendrait des podcasts, des listes de lecture d’émissions de télévision personnalisées, des modes d’emploi, etc. En outre, il pourrait permettre aux utilisateurs d’en savoir plus sur les émissions prévues et d’influencer leur développement par des commentaires avant la fin du tournage.

On en apprendra certainement plus sur Netflix et son Cloud Gaming prochainement !