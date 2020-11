Severance : la série de Apple TV+ s’offre Christopher Walken

Si on attend toujours de le voir à l’affiche de The Jesus Rolls aux côtés de l’acteur et réalisateur John Turturro, Christopher Walken retrouvera son compère dans la série de Apple TV+, Severance.

Peu d’informations ont fuité pour l’instant mais d’après The Hollywood Reporter, on sait que le show sera un drame de bureaux dans les locaux de la société Lumen Industries, une compagnie qui « cherche à développer un équilibre inégalé entre la vie professionnelle et personnelle » au sein de laquelle Walken y jouera « le responsable du design et des optiques ». Des détails obscurs mais il est acté que le géant partagera l’écran avec Patricia Arquette, Adam Scott et John Turturro tandis que Ben Stiller réalisera le pilote de la série showrunnée par Daniel Erickson et Mark Friedman pour la marque à la pomme.

Severance devrait être diffusée courant 2021.