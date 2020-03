Reste cloîtré, joue aux meilleurs jeux de zombies !

Top 5 smartphones :

Plague Inc.

Plague Inc. Evolved de Ndemic Creations te propose d’infecter le «Patient Zero». et de provoquer la fin de l’humanité en faisant évoluer un virus mortel, tout en t’adaptant à tout ce qu’elle peut faire pour se défendre. Un petit jeu de stratégie terriblement réaliste !

Plants vs. Zombies Garden Warfare

Il n’y a pas que les guns dans la vie (et les katanas). Que faire lorsqu’on est jardinier et qu’on se fait attaquer par des hordes loufoques de zombies affamés ? EA a trouvé la solution : sortir l’engrais ! Bâtis une puissantes armée de plantes et découvre de nouveaux moyens de protéger ta cervelle.

Infectonator

Fatigué de tuer des zombies ? Le jeu de Toge Productions te propose de transformer les gens en zombies à la place ! La série Infectonator avec ses graphismes pixel-art te permets de lâcher tes infectés sur les Terriens afin de transformer le monde.

Into the Dead 2

Suite de Into the Dead (+ de 70 millions de téléchargements), ce second épisode signé Pikpok t’entraîne dans une course effrénée pour sauver ta famille. Mutile, broye et massacre les morts, continuez d’avancer à n’importe quel prix !

Minecraft

Dans Minecraft, désormais propriété de Microsoft, explore des mondes infinis et crée sans limites, d’un abri de fortune au plus fabuleux des châteaux afin de survivre aux attaques nocturnes des zombies et créatures dangereuses. Oui ok, Minecraft c’est la version soft du jeu de zombies, mais au moins tu pourras jouer avec toute la famille, sur n’importe quel support.