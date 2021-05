Hotel Transylvania 4 tient sa bande-annonce

Vous pensiez le concept déjà un peu essoré après les sympathiques 2 premiers films ? Vous sentiez dans le troisième (notre critique) des relents de Moi, Moche et Méchant 3 et vous vous disiez que c’est bon, loi de la trilogie oblige, le monde serait préservé de l’éventualité d’une suite à Hotel Transylvania ? Et bien, vous vous trompiez, il existera bien en cette sombre année 2021 un Hotel transylvania 4. Plus qu’à prier qu’ils ne nous fassent pas une L’Âge de Glace.

Vous voulez rire encore un petit coup, en VF le film s’appelle “Changements Monstres”, avez-vous déjà lu un truc aussi moche ? C’est une vraie question. Transformania n’était pas assez transparent ? En plus ça faisait une sorte de géométrie, là “Changements Monstres” ça “géométrise” pas grand chose. Bref, on arrête notre laïus sur le titre français.

Ce nouveau film de la franchise d’animation Sony Pictures troque ce cher Genndy Tartakovsky (qui reste tout de même comme producteur et scénariste) pour le duo Derek Drymon et Jennifer Kluska déjà à l’oeuvre sur le court métrage Les monstrueux animaux de l’Hôtel Transylvanie, que vous pouvez d’ailleurs visionner dans son intégralité ici – c’est plutôt cool. On leur souhaite en tout bonne chance pour ce qui sera leur premier long métrage, comme on dit, “faut bien commencer quelque part… même si c’est sur Hotel Transylvania 4”.

Hotel Transylvania 4 : Tranformania est attendu pour le 21 juillet.

