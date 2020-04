Hellraiser : une série pour HBO par le réalisateur de Halloween

La célèbre franchise cinématographique Hellraiser va avoir un sequel sous forme de série produit par HBO et showrunné par David Gordon Green.

Le réalisateur émérite de la dernière trilogie Halloween, habitué du genre horrifique donc, mettra également en scène les deux premiers épisodes, pour l’instant, d’après un récit mis en place par Mark Verheiden (Daredevil ou Swamp Thing) et Michael Dougherty (Godzilla 2 ou Krampus). On y suivra évidemment Pinhead et ses fameux clous à la tête des Cénobites, des humains devenus démons dans un royaume extra-dimensionnel et qui assurent l’équilibre entre le bien et le mal. Un pitch familier mais dont intrigue se veut respectueuse des films précédents et ne fonctionnera donc pas comme un reboot d’après Deadline, mais comme une suite en bonne et due forme, un héritage de la franchise horrifique cinématographique.

Hellraiser n’a pour l’instant pas de date de production.