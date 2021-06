God of War Ragnarok sortira en 2022… et sur PS4

Alors que nous n’avions pour l’instant qu’un logo et un vague 2021 – qui sentait déjà bien le 2022, ne nous le cachons pas – nous apprenons que God of War Ragnarok (la suite du « soft-reboot » de 2016) sortira finalement en 2022 et également sur PS4 – comme Gran Tourismo 7.

Si la récente présentation de Horizon Forbidden West, lui aussi prévue pour sur PS4 et PS5, et envisageant toujours une sortie en 2021, avait émoustillé dans les chaumières pour cause de “bo graphic”, cette nouvelle risque de faire planer un vent de courroux sur les plus gourous de la cause. Les convaincus du “mal” qu’incarne la cross-gen, qui tue comme chacun le sait le jeu vidéo comme la console avant elle qui assassinait déjà le jeu vidéo PC. Comme quoi la toxicité est l’affaire de tout le monde et pas uniquement de la « master race ».

Vous pensez qu’on se moque ? Oui beaucoup, très franchement même. Cela dit, il faut bien reconnaître que la communication de Sony jouant sur les zones troubles était assez “limite limite”, voire carrément mensongère. Surtout quant de son côté Microsoft se prenait des torrents de vomi de tous les pseudos ingénieurs de comptoir quant le studio annonçait, et de façon transparente, une période de cross-gen étendue. Les adorateurs de “good graphic” ne changez rien, on vous adore.

God of War Ragnarok est attendu pour 2022 sur PS4 et PS5.

Le « teaser trailer » du logo… changez rien les gars.

