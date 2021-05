Le gameplay d’Horizon Forbidden West est flamboyant

Allez savoir, on est peut-être trop vieux pour ces conneries. Promesse tenue cela-dit, Sony a délivré ses 14 minutes de gameplay de Horizon Forbidden West ou Horizon II sur PS5. On ne vous dira pas ce qu’on en pense parce que pour être très honnête la présentation nous a laissé relativement de marbre. Déjà parce qu’on a de gros doute quant au level design de la jungle qui ne semble être un enchevêtrement de couloirs, mais surtout parce la course aux graphismes a cessé de nous faire jouir depuis un paquet de temps.

Ce qui a été montré est surtout l’occasion de confirmer la promesse de dépaysement de ce nouvel épisode d’Horizon, la rédemption de Guerrilla après des années de Killzone. “West” oblige, on profite de sable blanc et de palmiers, d’une luxuriance certe très artificielle mais fourmillante, très “next-gen” pour un titre que l’on rappel également prévu sur PS4.

©Playstation

En parlant d’incertitudes, si aucune date n’a été communiquée – et c’est certainement pour le mieux -, on se demande bien comment le jeu s’en sortira sur PS4 fat quand l’on voit que même sur PS5, on constate ici et là de petites chutes de framerate. Le jeu est encore en cours de développement donc pas d’inquiétude, mais notre curiosité est piquée.

Quant au gameplay, on semble être dans la droite lignée de son prédécesseur. Montures, infiltration, gameplay à l’arc contre des gros dinos destructibles, “le même en mieux” espérons. Le réel “step up” qui sautera aux yeux de n’importe qui est en fait à voir du côté des animations faciales, parfois presque « dérangeantes » de fluiditée, c’est assez… étrange.

Cadeau, voilà les nouveaux screenshots que Sony a partagé à l’occasion de cette présentation :

©Playstation

©Playstation

©Playstation

©Playstation

©Playstation

Horizon Forbidden West n’a pas encore de date de sortie précise mais est prévu sur PS4 et PS5 en 2021 paraît-il.

(Visited 9 times, 9 visits today)